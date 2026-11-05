El Fiat Uno Pista y el Super Turismo entran en la recta final de sus campeonatos

Por Leandro Grecco

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El automovilismo zonal se prepara para afrontar las últimas competencias de la temporada, con definiciones abiertas tanto en el Fiat Uno Pista como en las dos clases del Super Turismo. Mientras que la primera categoría todavía tiene dos fechas por disputar, la segunda llegará a Viedma con una única programación pendiente para conocer a sus campeones.

En el Fiat Uno Pista, Nicolás Virdis encabeza el playoff con 53 puntos, luego de las primeras competencias de la instancia decisiva. Su inmediato perseguidor es Juan Pablo Izarra, que acumula 41 unidades y se mantiene a 12 del líder.

La pelea por los principales puestos también tiene como protagonistas a Agustín Minujín y Gustavo Romano, ambos con 35 puntos, seguidos muy de cerca por Martín Wilgenhoff, que suma 34.

Más atrás aparecen Mariano Lange (32), Pablo Arévalo (31), Lucas Laguzzi (30), Alejo Soto Duelle (26), Cristian Martínez (21), Emiliano Fernández (21) y Sandro Romay (15), quienes completan los 12 participantes de la Copa de Oro.

Con dos fechas todavía por delante, Virdis llega con una ventaja importante, aunque sus perseguidores conservan posibilidades de descontar terreno en el tramo definitivo del certamen.

Por su parte, el Super Turismo tendrá su última presentación en el autódromo de Viedma, escenario en el que se resolverán los campeonatos de ambas divisionales.

En la Clase 1, Martín Pizarro lidera con 241 puntos, seguido por Juan Manuel García, que reúne 230, y Bruno González, tercero con 223. Los tres ocupan las principales posiciones antes de la definición, con apenas 18 unidades de diferencia entre el primero y el tercero.

También aparecen en los puestos de vanguardia Damián Cardelli (204) y Federico Campisi (187), mientras que Martín Grenada y Leonardo Schefer comparten la sexta colocación con 154. Completan los diez primeros Gonzalo Rodríguez (126), Facundo Vázquez (125) y Juan José Rey (111).

La disputa más ajustada se presenta en la Clase 2, donde Gian Recchi suma 251 puntos y aventaja por apenas una unidad a Matías Perrozzi, que acumula 250. Fabricio Balogh se mantiene expectante en el tercer lugar, con 241, a solo diez del puntero.

Gino Savioli ocupa la cuarta posición con 218 unidades, seguido por Bernardo Marcel (185), Santiago Poligieddu (168), Mateo Piazza (164), Gastón Abbate (153), Armando Querejeta (153) y Joaquín Lobay (147).

En esta divisional también tendrá incidencia el lastre por rendimiento, con diferencias entre los principales protagonistas. Recchi figura con 5 kilos adicionales, Perrozzi con 40 y Balogh con 30, de acuerdo con la tabla difundida por la categoría.

De esta manera, el Fiat Uno Pista todavía tendrá dos oportunidades para modificar las ubicaciones del playoff, mientras que el Super Turismo concentrará toda la expectativa en Viedma, donde la última programación de la temporada pondrá punto final a la lucha por los títulos de las clases 1 y 2.