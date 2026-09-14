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Juan Pablo Izarra festejó en Pigüé y el Fiat Uno Pista cerró la etapa regular
El puntaltense se quedó con la quinta fecha, mientras que Pablo Arévalo sería el ganador de la primera parte del campeonato.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
El Fiat Uno Pista cerró este domingo en Pigüé la etapa regular de la temporada 2026, en una jornada clave para definir a los pilotos que continuarán en carrera por el título a través del playoff.
Y el gran protagonista de la competencia decisiva fue Juan Pablo Izarra, quien se quedó con la victoria en el trazado pigüense y llega fortalecido a la instancia definitoria del campeonato.
De todos modos, todavía resta la publicación de la clasificación oficial de la final por parte del comisario deportivo.
De acuerdo con los resultados extraoficiales conocidos tras la competencia, Izarra ocupó el primer puesto, seguido por Lucas Laguzzi y Sandro Romay, quienes completaron el podio de la quinta programación.
La fecha tenía un condimento especial, ya que representaba el último capítulo antes del playoff y, en consecuencia, la última oportunidad para sumar los puntos necesarios para ingresar a la definición.
Con los resultados registrados en Pigüé también quedó prácticamente sentenciada la etapa regular: Pablo Arévalo sería el ganador de esta primera parte de la temporada.
Para Izarra, en tanto, el triunfo representa un impulso importante de cara a lo que viene. El piloto de Punta Alta volvió a celebrar en su regreso a la categoría, ya sabe lo que significa pelear en los primeros puestos y cerró de la mejor manera posible la fase regular.
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