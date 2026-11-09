Espectáculos
La dura respuesta de Icardi a Wanda Nara tras su denuncia por maltrato: "Innecesario"
El futbolista publicó un fuerte comunicado para defenderse de las acusaciones de su ex.
El enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin. Y esta vez incluyó un allanamiento a la casa que el futbolista comparte con La China Suárez en Nordelta. La misma que su ex algún día soñaba con comprar.
Lo cierto es que Icardi hoy convive con su nueva pareja y luego de varias idas y vueltas legales, logró poder llevar a sus hijas, algunos días con él. Pero un mensaje que recibió Wanda lo cambió todo.
Según la empresaria y conductora, una de sus hijas le envió un mensaje contándole que su papá había tenido una reacción violenta hacia ella. Wanda hizo la denuncia y la policía allanó la casa de Icardi.
El comunicado de Mauro Icardi
Este sábado 8 de noviembre, el futbolista publicó en sus redes un comunicado escrito por su equipo de abogados. “Mauro Icardi jamás le pegó a su hija”, comenzaba diciendo. Y continuaba: “El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones”.
Luego, los abogados escribieron: “Lamentamos una vez más que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”. Además confirmaron que la detención del deportista es falsa.
Sobre el allanamiento indicaron que lo consideraron innecesario porque con una orden hubieran presentado los dispositivos electrónicos. Y finalizaron: “Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad”.
Fuente: El Trece
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