Chacarita le ganó a Nueva Chicago y lo condenó al descenso

Chacarita le ganó 2-0 a Nueva Chicago este lunes en San Martín por la fecha 36 de la Primera Nacional y condenó al Torito a jugar en la B Metropolitana la próxima temporada. Patronato igualó 0-0 ante Atlético de Rafaela como visitante y logró mantener la categoría.

Vale la pena recordar que Chicago llegó a la última fecha con 37 puntos, misma cantidad que Patronato y dos menos que Chacarita. Los de Mataderos estaban obligados a ganar para mantener la categoría o, caso contrario, esperar que el Rojinegro no sumara de a tres ante la Crema, mientras que al Funebrero le alcanzaba con un empate para salvarse.

Tras un primer tiempo sin emociones en San Martín, el local logró ponerse en ventaja en el inicio del complemento gracias a los goles de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone.

Cerca del final, el partido se interrumpió debido a que un colaborador de Nueva Chicago se desmayó en el banco de suplentes, recibió asistencia médica y tuvo que ser retirado en camilla. A cinco minutos del cierre, Román Zalazar fue expulsado en la visita.

Con la victoria, los dirigidos por Sergio Rondina lograron mantener la categoría luego de un sprint final en el que sumaron tres victorias consecutivas. Además, se tomaron revancha de la definición de 2012, cuando el Torito mandó a la B Metropolitana al Funebrero.

Por su parte, los comandados por Gastón Lotito jugarán la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol argentino, lo cual no sucedía desde la 2013/14. Por otro lado, Patronato empató 0-0 en su visita a Atlético de Rafaela y logró mantener la categoría gracias a la caída de Nueva Chicago en San Martín.

Fuente: TyC