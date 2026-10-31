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Cuándo es la final de la Primera Nacional y las fechas del Reducido
Este sábado se confirmó que Godoy Cruz y Tristán Suárez se medirán en la definición por el primer ascenso, luego de que la AFA publicara modificacaciones en la programación.
Quedó confirmada la final de la Primera Nacional, encuentro en el que se enfrentarán Godoy Cruz -ganador de la zona A- y Tristán Suárez -que se impuso en la B-. Un día antes de la definición que se dio este sábado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había anunciado cómo seguía el cronograma, que se vio alterado por la visita del Papa León a la Argentina.
Por empezar, la gran final por el primer ascenso entre los ganadores de ambos grupos fue reprogramado del sábado 7 de noviembre al sábado 14. ¿El motivo? Los organismos de seguridad pasarán ese fin de semana abocados al operativo papal, que aterrizará en Buenos Aires el domingo por la tarde.
Igual, el arrastre de los cambios no alcanza la fecha del segundo ascenso a definirse en la final del Torneo Reducido, con el perdedor de la primera final más los clasificados del segundo al octavo puesto de cada zona. Lo lograron adicionando una jornada entre semana, el miércoles 2 de diciembre. Después, habrá acción todos los sábados hasta el del desenlace, de acuerdo al siguiente cronograma:
- 14 de noviembre - Final por el primer ascenso: Godoy Cruz vs. Tristán Suárez.
- 14 de noviembre - Reducido, octavos de final A PARTIDO ÚNICO
- 21 de noviembre - Reducido, cuartos de final IDA
- 28 de noviembre - Reducido, cuartos de final VUELTA
- 2 de diciembre - Reducido, semifinales IDA
- 5 de diciembre - Reducido, semifinales VUELTA
- 12 de diciembre - Reducido, final IDA
- 19 de diciembre - Reducido, final VUELTA
Fuente: TyC
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