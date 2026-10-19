Las exportaciones superaron por primera vez los USD 10 mil millones en un mes

Las exportaciones argentinas alcanzaron en septiembre los USD 10.036 millones y superaron por primera vez en la historia la barrera de los USD 10 mil millones en un solo mes, mientras que la balanza comercial registró un superávit de USD 2.976 millones.

De acuerdo con el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) elaborado por el Indec, las ventas al exterior crecieron 23,5% interanual, impulsadas tanto por una suba de los precios como por un aumento de las cantidades exportadas.

Los precios de exportación avanzaron 16,4% frente a septiembre de 2025 y las cantidades vendidas aumentaron 6,1%. En términos desestacionalizados, las exportaciones crecieron 8,6% respecto de agosto.

Las importaciones, en tanto, alcanzaron los USD 7.060 millones y mostraron una baja interanual de 1,8%. Las cantidades compradas al exterior disminuyeron 11,2%, aunque los precios se incrementaron 10,4%.

El resultado permitió que septiembre cerrara con el 34º superávit comercial consecutivo y con un saldo USD 2.039 millones mayor al registrado durante el mismo mes del año pasado.

Entre enero y septiembre, las exportaciones acumularon USD 77.267 millones, 21,6% más que en igual período de 2025. Las importaciones totalizaron USD 56.069 millones, con una caída de 2,5%.

De esta manera, el superávit comercial acumulado durante los primeros nueve meses del año llegó a USD 21.198 millones, frente a los USD 6.046 millones obtenidos en el mismo período de 2025.

El sector de combustibles y energía fue el de mayor expansión. En septiembre sus exportaciones aumentaron 89,1% interanual, producto de una suba de 33,4% en los precios y de 39,8% en las cantidades.

Dentro de ese rubro, el comercio de combustibles minerales, aceites minerales y productos derivados dejó un saldo positivo de USD 1.441 millones, más del doble que los USD 692 millones registrados un año atrás. Las exportaciones de petróleo crudo explicaron una parte importante de ese crecimiento.

También aumentaron las manufacturas de origen industrial, 17,5%; las manufacturas de origen agropecuario, 16,8%; y los productos primarios, 9,2%.

El crecimiento energético tuvo además su correlato en la balanza sectorial. Según consignó Clarín, el superávit energético acumulado entre enero y septiembre alcanzó los USD 9.427 millones y ya superó el resultado obtenido durante todo 2025.

El presidente Javier Milei destacó este lunes esos números durante su participación en la Argentina Oil & Gas, en Neuquén, donde vinculó el aumento de la producción de Vaca Muerta con el crecimiento de las exportaciones.

“En menos de tres años cambiamos las reglas y pasamos a exportar como nunca”, afirmó el mandatario ante empresarios del sector petrolero.

La producción nacional de petróleo llegó en agosto a 943.000 barriles diarios, con Vaca Muerta concentrando alrededor del 72% del total. El Gobierno proyecta que durante este año podría alcanzarse el millón de barriles diarios.

En cuanto a los principales socios comerciales, Brasil concentró 12,7% de las exportaciones argentinas acumuladas hasta septiembre, seguido por Estados Unidos, con 10%, y China, con 9,2%. En las importaciones, China representó 23,3% del total, Brasil 21,4% y Estados Unidos 9,2%.

Con información de Infobae