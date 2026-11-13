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Latin Grammy 2026: CA7RIEL, Paco Amoroso y Milo J encabezaron los triunfos argentinos
La ceremonia consagró también a Trueno, Bizarrap, Fito Páez, además del Quinteto Astor Piazzolla, con reconocimientos que abarcaron distintos géneros musicales.
La música argentina tuvo una destacada participación en la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. CA7RIEL y Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap y Fito Páez estuvieron entre los principales ganadores de una ceremonia que reconoció producciones de diferentes géneros.
CA7RIEL y Paco Amoroso consiguieron tres estatuillas. El dúo ganó Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Beto’s Horns - Fred Remix”, junto a Fred again.., Mejor Video Musical Versión Larga por “FREE SPIRITS (The Film)” y Mejor Canción Pop/Rock por “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, colaboración con Sting.
Al recibir este último premio, Paco Amoroso agradeció especialmente al músico británico por su acompañamiento durante la creación del disco.
Milo J, de 19 años, también obtuvo tres galardones. Su trabajo La Vida Era Más Corta fue distinguido en las categorías Mejor Diseño de Empaque y Mejor Álbum Folclórico, mientras que “Gil”, grabada junto a Trueno, ganó Mejor Interpretación Urbana.
El joven artista destacó especialmente el reconocimiento folclórico: “Para mí, del lugar donde vengo que es Morón, del género del que vengo que vendría a ser el trap, o como le dicen ustedes la música urbana, ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza”.
Por su parte, Bizarrap consiguió su quinto Latin Grammy gracias a “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”, colaboración con Daddy Yankee que obtuvo el premio a Mejor Canción Urbana.
Durante su discurso, el productor argentino reivindicó el objetivo de sus sesiones musicales: “Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre”.
El rock también tuvo representación nacional con Fito Páez, quien ganó Mejor Álbum de Rock por Shine. El rosarino recibió el reconocimiento con su habitual ironía y adelantó que comenzará a grabar un nuevo disco la próxima semana.
Finalmente, el Quinteto Astor Piazzolla obtuvo el premio a Mejor Álbum de Tango por Le Grand Tango, completando una destacada cosecha argentina en la ceremonia internacional.
Con información de Infobae
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