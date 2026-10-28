Un principio de tornado se generó en la Ruta 85: no hubo daños

Las condiciones atmosféricas de las últimas horas en la región provocaron el inicio de un tornado en un campo de las inmediaciones de Stegmann, a la vera de la Ruta 85.

El fenómeno fue captado por un contratista rural y publicado por el diario El Orden de Pringles, que confirmó que no hubo personas lesionadas.

En las fotografías se observa la formación de una nube embudo (vórtice) desprendiéndose de la densa base de la tormenta hacia el suelo rural.

La Brújula 24 confirmó de manera independiente las características del fenómeno y se constato que se fue el inicio de un tornado.

Con información de El Orden de Pringles