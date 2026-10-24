Malvinas: el Gobierno espera que esta semana avance la Ley de Defensa de la Soberanía en Diputados

El Gobierno nacional espera que esta semana el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía reciba el dictamen de comisión para que sea debatido luego en la plenaria de Diputados para su aprobación.

"Se realizó una reunión de avance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en Casa Rosada, liderada por la Secretaría Legal y Técnica, con Diputados Nacionales donde recibimos aportes del PRO, del MID e incluso del PJ", dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, en una publicación en X.

El funcionario dijo que desde el Ejecutivo esperan "que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta Ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos".

"La Ley de Defensa de la Soberanía es prioridad para este Gobierno porque la causa Malvinas como ya ha dicho el Presidente es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro", concluyó Ravier.