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León XIV viaja a Córdoba y cierra su tercer día en Argentina con una vigilia de jóvenes
El Papa encabezará una misa multitudinaria, mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia y regresará a Buenos Aires para una celebración en Palermo.
El papa León XIV continuará este martes 10 de noviembre con su tercer día de actividades en la Argentina. La agenda tendrá como escenario principal a Córdoba, donde presidirá una misa multitudinaria y se reunirá con representantes de la Iglesia, antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.
Según el cronograma oficial difundido por el Vaticano, el Pontífice partirá a las 7.30 desde Buenos Aires y llegará a Córdoba a las 9, al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Su primera actividad pública será a las 10, cuando celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, ante una importante convocatoria de fieles.
La actividad continuará a las 15.15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Será una oportunidad para dirigirse especialmente a quienes desarrollan tareas dentro de las distintas comunidades de la Iglesia.
Una vez finalizadas las actividades en Córdoba, el Papa emprenderá el regreso a Buenos Aires a las 16.55, con llegada prevista al Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10.
El cierre de la jornada será a las 20.15 en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Allí encabezará una vigilia con jóvenes, uno de los encuentros centrales de su visita, que reunirá a participantes de distintas diócesis y comunidades religiosas del país.
En Bahía Blanca también habrá actividades para acompañar la visita papal. Entre las 19 y las 22 se realizará una vigilia juvenil en la Catedral, con momentos de oración, música y testimonios, organizada para que los fieles locales puedan sumarse a las celebraciones.
La visita de León XIV a la Argentina finalizará este miércoles 11 de noviembre. Durante la mañana recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y, a las 10, presidirá una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Finalmente, a las 13.30 tendrá lugar la ceremonia de despedida en Ezeiza y, media hora después, partirá rumbo a Perú para continuar su gira por Sudamérica.
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