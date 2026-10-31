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La visita de León XIV suma feriados en noviembre: qué días serán y dónde regirán
En anteúltimo mes del año tendrá dos fines de semana largos.
La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, modificará el calendario laboral y escolar con un feriado nacional y otras dos jornadas que tendrán alcance limitado a determinadas jurisdicciones.
El Gobierno estableció mediante el Decreto 1103/2026 que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país. La decisión está vinculada con una de las actividades centrales de la gira: la misa que el pontífice encabezará a las 11.30 frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.
La magnitud de la convocatoria y el operativo previsto para ordenar accesos, transporte y circulación llevaron al Ejecutivo a suspender la actividad habitual. Ese mismo lunes, León XIV también participará de encuentros con representantes del trabajo y líderes religiosos, además de una celebración en la Catedral Metropolitana.
El martes 10, en cambio, el feriado alcanzará solamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Córdoba. En territorio cordobés, el Papa celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. En CABA, la medida estará relacionada con la vigilia juvenil programada para las 20.15.
El miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires. La última jornada de la visita tendrá como actividad principal una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los centros religiosos más convocantes del país. Luego, León XIV partirá desde Ezeiza rumbo a Lima.
La gira comenzará el domingo 8 con la llegada del pontífice a Aeroparque. Entre sus primeras actividades figuran una visita al Monumento al General San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
Para coordinar el dispositivo, el Ejecutivo creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. Además, el arzobispo Jorge García Cuerva convocó a 20.000 voluntarios para colaborar con la organización y confirmó que quienes participen tendrán “pasajes sin costo en la red SUBE” durante las jornadas de la visita.
Con información de Infobae
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