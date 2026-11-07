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Básquet local: Espora buscará asegurar la permanencia y se juega la Liga Bronce
La Liga Bahiense de Plata y la de Bronce tendrán esta noche dos partidos decisivos desde las 20. La Falda intentará evitar el descenso, mientras que Pellegrini y Caza y Pesca buscarán tomar ventaja en la final.
El básquetbol local tendrá este viernes una jornada de definiciones, con dos encuentros correspondientes a las ligas bahienses de Plata y Bronce, ambos programados para las 20.
En la Liga Bahiense de Plata, Espora recibirá a La Falda en el estadio José Galié, por el cuarto partido de la serie por la permanencia, que se disputa al mejor de cinco.
El conjunto puntaltense llega con una ventaja de 2 a 1 y buscará conseguir el triunfo que le permita asegurar su continuidad en la categoría. Por su parte, el albirrojo está obligado a ganar para evitar el descenso y forzar un quinto encuentro.
El perdedor de la serie descenderá directamente a Bronce, mientras que el vencedor deberá disputar la Promoción para intentar conservar su lugar en Plata.
En tanto, por la Liga Bahiense de Bronce, Pellegrini y Caza y Pesca Huracán de Médanos disputarán el tercer encuentro de la final del segundo tramo, en cancha de Altense.
La serie, también al mejor de cinco, se encuentra igualada 1 a 1, por lo que el ganador de esta noche quedará a un triunfo de consagrarse campeón.
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