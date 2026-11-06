Deportes
Bahiense del Norte hizo historia: campeón provincial de vóley sin perder un solo set
Ahora, el objetivo será la Liga Argentina 2027.
Bahiense del Norte se consagró campeón provincial de vóley femenino de Primera División, luego de completar una campaña perfecta en el certamen disputado el pasado fin de semana en Pergamino.
El conjunto tricolor superó en la final a Cedetalvo de Mar del Plata por 3 a 0, con parciales de 25-21, 25-19 y 25-19, y conquistó su primer título bonaerense en la máxima categoría.
El logro tuvo un mérito adicional: Bahiense ganó todos sus encuentros sin ceder un solo set, demostrando una notable superioridad a lo largo de la competencia.
Las dirigidas por Matías Pasquarella comenzaron su camino con victorias sobre Alsina de Los Toldos y Liniers en la fase de grupos. Posteriormente, eliminaron a Estudiantes de Olavarría en cuartos de final y a Once Unidos de Mar del Plata en semifinales, antes de imponerse en el encuentro decisivo.
Además del título colectivo, cuatro integrantes del plantel fueron distinguidas por sus actuaciones individuales. Lucía López Fresco fue elegida como la mejor jugadora del torneo, mientras que Victoria Giménez Vargas recibió el premio a mejor atacante.
Por su parte, Tatiana Delgado fue reconocida como mejor receptora y Selene Kees se quedó con la distinción a mejor armadora, completando una destacada cosecha de reconocimientos para la institución de calle Salta.
El campeonato provincial representa otro paso importante para el vóley femenino de Bahiense del Norte, que ya había conquistado la Liga del Centro Bonaerense (Licebo) durante esta temporada.
Con este nuevo título, el equipo continuará enfocado en los compromisos que restan del torneo local, mientras comienza a preparar su participación en la Liga Argentina Femenina 2027, la máxima categoría del vóley nacional.
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