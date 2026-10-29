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"Si no me empujaba Molina, no llegaba": el detalle que reveló un futbolista de España
El delantero Nico Williams contó cómo la acción del lateral derecho albiceleste lo ayudó a asistir al tanto de Ferrán Torres en la definición del Mundial.
La final del último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sigue siendo tema de conversación para los fanáticos del fútbol y, sobre todo, para los protagonistas. En las últimas horas, se viralizó el testimonio del delantero español Nico Williams sobre un empujón que cambió el destino del partido contra la Selección argentina.
“Creo que la gente no se dio cuenta. Si no me empuja Nahuel Molina, no llego. Ni en mil vidas llegaba”, contó el atacante del Athletic Club en una entrevista con el canal de la empresa Fútbol Emotion. Se trata de la maniobra previa al gol de Ferrán Torres que le dio el título a la Roja.
Luego, desarrolló la acción en detalle: “Cuando está el balón cayendo, me empuja con los dos brazos. Cuando veía venir el balón, dije: ‘No llego’. Cuando me empujó, dije: ‘¡Ostia, llego!’. No me dio el lugar para rematar, pero la dejé ahí y justo estaba Ferrán (Torres) y la metió“.
Iban 105 minutos disputados en la final de la Copa del Mundo cuando el defensor español Pedro Porro envió un centro hacia el segundo palo para Williams. El delantero llegó por poco a cabecear la pelota hacia el área chica y Torres abrió el marcador en Nueva Jersey. Finalmente, España se consagró con su segunda estrella en el torneo más importante del fútbol.
La final de Nahuel Molina: pelea pos-partido y sanción de la FIFA
El desenlace de aquel encuentro no estuvo exento de tensiones y polémicas que trascendieron el terreno de juego. Producto de la adrenalina y la frustración por el resultado adverso, el propio Nahuel Molina protagonizó un fuerte cruce verbal y físico con varios futbolistas del plantel español una vez consumado el pitazo final.
La gresca, que incluyó empujones y discusiones en el túnel rumbo a los vestuarios, no pasó desapercibida para el máximo organismo del fútbol internacional.
Tras la elevación de los informes arbitrales, la FIFA sancionó al lateral argentino con una suspensión por partidos oficiales, marcando un amargo cierre de torneo para el defensor albiceleste, quien quedó en el centro de la escena tanto por su accionar en la jugada decisiva de Williams como por las sanciones disciplinarias posteriores.
Fuente: TN
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