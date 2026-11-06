Deportes
Barracas Central hundió más a Racing en su triste cierre de año
Con los goles de Orsini y Briasco, el Guapo se impuso por 2-0 como local.
Racing cayó 2-0 ante Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia en su última presentación del Torneo Clausura. La Academia cerró un año para el olvido en el que se quedó afuera de forma prematura de las competiciones, mientras que el Guapo clasificó a los playoffs del certamen en el quinto puesto de la zona B.
La Academia dominó el trámite en el arranque del partido y consumó varias aproximaciones de peligro en el primer cuarto de hora: Alejandro Tello se anticipó en el área rival tras un lateral y sacó un remate que se fue cerca del poste. En una buena jugada preparada, Gastón Lodico tuvo la chance de marcar con un tiro desde la medialuna, pero la defensa del Guapo logró obstruir su disparo. Inmediatamente, un tiro de Matías Kranevitter se fue por centímetros afuera.
El asedio de Racing continuó con el correr del cronómetro y Juan Espinola se destacó con una buena atajada en el arco de Barracas ante un centro venenoso de Ignacio Rodríguez. El elenco de Damián Ayude logró emparejar el desarrollo del encuentro, aunque tuvo problemas para generar situaciones de gol contra Facundo Cambeses.
Antes del final del primer tiempo, el Guapo abrió el marcador a los 42 minutos. Luego de un centro al segundo palo de Enzo Taborda, Rodrigo Bogarín bajó la pelota en el área chica para que Nicolás Orsini estampara el 1-0.
El desarrollo del complemento contó con constantes interrupciones, algo que aprovechó Barracas Central para marcar el ritmo del juego. Racing tuvo problemas para generar peligro en el arco contrario y el Guapo aumentó la diferencia a la media hora del segundo tiempo. Luego de un tiro en el poste de Rodrigo Bogarín, el balón quedó en los pies de Norberto Briasco, quien sacó un potente remate que pegó en el travesaño y entró para el 2-0 definitivo. Los últimos compases transcurrieron con el equipo de Sebastián Chirola Romero golpeado por el resultado.
Fuente: Infobae
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