Congreso paraguayo destituyó al presidente Peña y quedó detenido

El Congreso de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña, luego de que el Senado confirmara el juicio político impulsado por la Cámara de Diputados en medio del escándalo financiero de Ueno Bank. Poco después, la Justicia ordenó la detención del exmandatario que se concretó poco después en su domicilio.

La decisión provocó festejos en las calles de Asunción, donde cientos de personas se concentraron frente al Palacio Legislativo con banderas, carteles y reclamos por la devolución de sus ahorros.

La crisis se desencadenó tras la caída de Ueno Bank, entidad que contaba con aproximadamente 3 millones de clientes. Se estima que 1,9 millones de ahorristas quedaron con sus fondos congelados, aunque algunos comenzaron a recuperar parte del dinero.

Según informó Clarín, Peña no asistió a la sesión del Senado y decidió enviar a sus abogados para ejercer su defensa. Los representantes legales cuestionaron las acusaciones, sostuvieron que estaban basadas en indicios y publicaciones periodísticas, y advirtieron que recurrirán a tribunales internacionales.

Entre los principales cuestionamientos al expresidente figura la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno Bank, como titular del Banco Central. La defensa argumentó que ese nombramiento había sido aprobado por el Congreso.

Antes de finalizar el proceso, Peña publicó un mensaje en el que expresó: "No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal".

Con su destitución, Peña perdió los fueros y quedó expuesto a las investigaciones judiciales vinculadas con la crisis bancaria. Además, no podrá acceder a la condición de senador vitalicio.

Pedro Alliana, hasta ahora vicepresidente y dirigente del Partido Colorado, asumirá la conducción del país. Su llegada al poder también abrirá una disputa política por la designación del nuevo vicepresidente, en medio de las tensiones internas del oficialismo de cara a las elecciones de 2028.

Con información de Clarín