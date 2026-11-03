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Misa del papa León XIV en Luján: cómo será el ingreso y qué estará prohibido llevar
El Gobierno bonaerense difundió una serie de recomendaciones para quienes asistan a la ceremonia del 11 de noviembre. Habrá restricciones de tránsito, estacionamientos especiales y espacios para seguir el evento en pantallas gigantes.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer las principales recomendaciones y medidas de seguridad para los miles de fieles que se acercarán a Luján el próximo miércoles 11 de noviembre, cuando el papa León XIV celebre una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La ceremonia comenzará a las 10 y será presidida por el Sumo Pontífice desde un escenario especialmente instalado en la Plaza Belgrano, frente al santuario. Antes, el Papa recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del Papamóvil.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que el ingreso a la plaza estará reservado exclusivamente para quienes cuenten con una invitación previa. Sin embargo, también habrá espacios habilitados para que el resto de los asistentes pueda seguir la celebración a través de pantallas gigantes.
En ese sentido, precisó que los patios destinados al público abrirán el martes 10 de noviembre a las 16, con acceso por orden de llegada. Además, desde las 18 se realizará una vigilia y un festival en el Parque San Martín.
Uno de los aspectos centrales del operativo será la circulación vehicular. Según anticipó Alonso, los cortes de tránsito comenzarán el viernes 6 de noviembre y el acceso de vehículos a la ciudad quedará completamente restringido desde el mediodía del martes 10.
Para facilitar la llegada de los peregrinos, se habilitarán siete accesos por ruta con estacionamientos para automóviles y colectivos. Desde esos lugares, los asistentes deberán caminar entre 3 y 8,5 kilómetros hasta el sector de la ceremonia.
Con mucha emoción nos preparamos para recibir al Papa León XIV en la provincia de Buenos Aires. En conferencia de prensa, contamos los preparativos para su llegada. Por indicación de @Kicillofok, trabajamos con la Iglesia, el gobierno nacional y los municipios de Almirante Brown y Luján para acompañar este encuentro de fe y esperanza de nuestro pueblo con su pastor.— Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) November 2, 2026
Otra alternativa será utilizar el Tren Sarmiento, que contará con frecuencias reforzadas durante las jornadas de mayor concurrencia.
En cuanto a los elementos permitidos, las autoridades informaron que se podrá ingresar con una mochila de hasta 15 litros, en la que se podrá llevar agua, alimentos, protector solar, abrigo y una capa de lluvia. También estará autorizado el ingreso con reposeras.
Por el contrario, estará prohibido llevar envases de vidrio, bebidas alcohólicas, mascotas, carpas y sombrillas.
Finalmente, el funcionario adelantó que a lo largo del recorrido se instalarán 51 puestos de asistencia y 34 puntos de hidratación, atendidos por voluntarios que podrán identificarse mediante remeras amarillas.
El objetivo del despliegue será ordenar el movimiento de los peregrinos y garantizar condiciones de seguridad durante uno de los acontecimientos religiosos más convocantes de la visita del pontífice a la Argentina.
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