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Misa del papa León XIV en Luján: cómo será el ingreso y qué estará prohibido llevar

El Gobierno bonaerense difundió una serie de recomendaciones para quienes asistan a la ceremonia del 11 de noviembre. Habrá restricciones de tránsito, estacionamientos especiales y espacios para seguir el evento en pantallas gigantes.

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer las principales recomendaciones y medidas de seguridad para los miles de fieles que se acercarán a Luján el próximo miércoles 11 de noviembre, cuando el papa León XIV celebre una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia comenzará a las 10 y será presidida por el Sumo Pontífice desde un escenario especialmente instalado en la Plaza Belgrano, frente al santuario. Antes, el Papa recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del Papamóvil.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que el ingreso a la plaza estará reservado exclusivamente para quienes cuenten con una invitación previa. Sin embargo, también habrá espacios habilitados para que el resto de los asistentes pueda seguir la celebración a través de pantallas gigantes.

En ese sentido, precisó que los patios destinados al público abrirán el martes 10 de noviembre a las 16, con acceso por orden de llegada. Además, desde las 18 se realizará una vigilia y un festival en el Parque San Martín.

Uno de los aspectos centrales del operativo será la circulación vehicular. Según anticipó Alonso, los cortes de tránsito comenzarán el viernes 6 de noviembre y el acceso de vehículos a la ciudad quedará completamente restringido desde el mediodía del martes 10.

Para facilitar la llegada de los peregrinos, se habilitarán siete accesos por ruta con estacionamientos para automóviles y colectivos. Desde esos lugares, los asistentes deberán caminar entre 3 y 8,5 kilómetros hasta el sector de la ceremonia.

Otra alternativa será utilizar el Tren Sarmiento, que contará con frecuencias reforzadas durante las jornadas de mayor concurrencia.

En cuanto a los elementos permitidos, las autoridades informaron que se podrá ingresar con una mochila de hasta 15 litros, en la que se podrá llevar agua, alimentos, protector solar, abrigo y una capa de lluvia. También estará autorizado el ingreso con reposeras.

Por el contrario, estará prohibido llevar envases de vidrio, bebidas alcohólicas, mascotas, carpas y sombrillas.

Finalmente, el funcionario adelantó que a lo largo del recorrido se instalarán 51 puestos de asistencia y 34 puntos de hidratación, atendidos por voluntarios que podrán identificarse mediante remeras amarillas.

El objetivo del despliegue será ordenar el movimiento de los peregrinos y garantizar condiciones de seguridad durante uno de los acontecimientos religiosos más convocantes de la visita del pontífice a la Argentina.

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