El consejo para limpiar una olla con salsa pegada sin rayarla ni dañarla

Después de preparar una salsa de tomate o cualquier otra comida, es habitual que queden restos pegados en el fondo y las paredes de las ollas. Cuando esos residuos se secan, retirarlos puede resultar complicado y muchas veces se recurre a esponjas metálicas o utensilios que terminan dañando la superficie.

Sin embargo, existe un procedimiento sencillo para eliminar la suciedad sin rayar el recipiente, utilizando solamente agua tibia, detergente y algunos elementos que suelen encontrarse en cualquier cocina.

El primer paso consiste en dejar enfriar la olla antes de comenzar con la limpieza. Una vez que haya bajado su temperatura, se recomienda retirar los restos de comida más grandes con una espátula de madera o silicona, evitando cuchillos, tenedores u otros objetos metálicos.

Luego, hay que cubrir el fondo con agua tibia y agregar unas gotas de detergente. Para facilitar el proceso, se puede colocar la olla sobre fuego bajo durante algunos minutos, de manera que el calor ayude a ablandar la comida adherida.

Es importante controlar que el agua no se evapore por completo, ya que esto podría provocar que los residuos vuelvan a pegarse.

Si después de este procedimiento todavía quedan manchas o restos difíciles de retirar, se aconseja dejar el recipiente en remojo durante unos 20 o 30 minutos con agua tibia y detergente.

El paso a paso para sacar los restos pegados sin esfuerzo. Foto: Gemini

Una vez transcurrido ese tiempo, será suficiente pasar una esponja suave para desprender la suciedad sin necesidad de frotar con demasiada fuerza.

El método también puede adaptarse según el material de la olla. En el caso de las fabricadas con acero inoxidable, una pasta de bicarbonato de sodio y agua puede ayudar a eliminar las manchas más resistentes.

En cambio, cuando se trata de recipientes con revestimiento antiadherente, es fundamental evitar productos abrasivos y esponjas metálicas, porque pueden deteriorar la superficie y reducir su vida útil. Para estos casos, la mejor alternativa es repetir el remojo y utilizar una esponja que no produzca rayaduras.

Finalmente, los especialistas en limpieza doméstica recomiendan lavar las ollas poco después de cocinar, antes de que los restos de salsa se endurezcan. De esta manera, la suciedad resulta más fácil de eliminar y se evita recurrir a métodos que puedan dañar los utensilios.

Una vez finalizada la limpieza, solo resta enjuagar bien el recipiente y secarlo antes de guardarlo.