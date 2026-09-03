Los alimentos que más aumentaron de precio en Bahía durante el último año

Los precios de los alimentos y bebidas acumularon en Bahía Blanca una suba interanual del 30% en agosto, de acuerdo con el último informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA). En el mismo período, el nivel general de precios registró un incremento del 31,2%.

Entre los productos relevados, la papa presentó el mayor aumento en comparación con agosto de 2025, con una variación del 165,8%.

Por detrás se ubicaron la carne vacuna, con una suba interanual del 51,4%; la manzana, con el 39,3%; el azúcar, con el 38,7%; y el pan, con el 32,8%.

También se registraron incrementos en el aceite de maíz, que avanzó un 25,8% en doce meses; el pollo, un 20,4%; el agua mineral, un 19,3%; la leche fresca, un 16,4%; y la leche en polvo, un 14,9%.

En tanto, la harina común de trigo aumentó un 12,6%; el tomate, un 12,8%; el té, un 9,1%; la manteca, un 7,2%; los fideos secos, un 5,2%; y la harina de maíz, un 1,4%.

El arroz prácticamente no mostró variaciones frente a agosto del año pasado, con una suba del 0,1%.

En sentido contrario, tres productos registraron bajas interanuales: la naranja, con una caída del 11,5%; el café, del 2,9%; y la yerba, del 2,8%.