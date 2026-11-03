Mirá en vivo el programa La Brújula TV

La Brújula TV tendrá este martes una nueva edición con tres invitados que pasarán por el estudio para abordar distintos temas de actualidad.

En el primer bloque participará Fabián Lliteras, quien dialogará sobre la renovación del transporte público en la ciudad.

Luego será el turno de Néstor Goluiscio, pastor bahiense, quien estuvo en la inaguración de una iglesia en Neuquén, un evento donde participó el presidente Javier Milei.

Finalmente, en el tercer bloque, el invitado será David Waimann es el Subsecretario de Coordinación Académica de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

El programa podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube y las distintas plataformas digitales de La Brújula 24.