Trump habló con el primer ministro británico tras amenazar con cambiar su postura por Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham, pocos días después de haber puesto públicamente bajo revisión la postura de Washington sobre la cuestión de las Islas Malvinas.

La llamada fue confirmada por Downing Street y representa el primer contacto directo conocido entre ambos mandatarios desde que Trump sugirió que Estados Unidos podría modificar su posición frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Sin embargo, el comunicado oficial británico sobre la conversación no hizo ninguna mención a Malvinas. Según informó Downing Street, los principales temas fueron la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación en Medio Oriente.

Burnham reiteró durante la charla el apoyo británico a Ucrania y a las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos, mientras que ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para alcanzar un alto el fuego.

También abordaron la crisis en Medio Oriente. El premier británico planteó la importancia de avanzar hacia una solución de dos Estados, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

La conversación adquirió especial relevancia por el cruce diplomático de los últimos días en torno a las Malvinas.

A fines de agosto, Trump fue consultado en la Casa Blanca sobre la posibilidad de revisar la postura estadounidense respecto del archipiélago y respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.

Sus palabras llegaron después de que medios británicos revelaran que funcionarios estadounidenses analizaban utilizar una eventual modificación de su posición sobre Malvinas como herramienta de presión para que Londres aumente su gasto en Defensa dentro de la OTAN.

Estados Unidos mantiene oficialmente una posición de neutralidad sobre la disputa de soberanía, aunque reconoce la administración británica de las islas.

El Gobierno de Javier Milei interpretó las declaraciones de Trump como una señal favorable para el reclamo argentino y posteriormente endureció su política sobre el archipiélago, con anuncios de sanciones para empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina.

El Reino Unido, por su parte, reiteró que su posición no sufrió modificaciones y sostuvo que su compromiso con los habitantes de las islas es “inquebrantable”.

Por el momento, tal como señala La Voz, no se informó si la cuestión Malvinas fue abordada de manera privada durante la conversación de este lunes entre Trump y Burnham.