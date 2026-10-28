Por trabajos de ABSA, advierten por baja presión de agua en varios barrios

Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que este miércoles se realizan trabajos sobre el acueducto de 820 milímetros ubicado en la intersección de Humboldt e Indiada, en Bahía Blanca, lo que podría provocar inconvenientes en el suministro de agua.

Según detalló la empresa, para llevar adelante la intervención fue necesario abrir el pavimento, situación que genera presencia de agua en la vía pública y podría ocasionar baja presión en los barrios San Miguel, Villa Gloria y Taxistas.

Por otra parte, ABSA comunicó que fueron reprogramadas las tareas previstas para este miércoles en Villa Mitre y anticipó que mañana, jueves 29 de octubre, se realizarán trabajos en la intersección de Thompson y Río Negro.

Estas intervenciones forman parte de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y provocarán una disminución de la presión del servicio en el barrio Juan Lopes.

Ante esta situación, la prestataria recomendó a los vecinos realizar reservas de agua y utilizar el recurso únicamente para hidratación y tareas indispensables hasta que se normalice el suministro.

Finalmente, recordó que los usuarios pueden comunicarse ante cualquier inconveniente a través de la línea gratuita de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o mediante sus canales oficiales de Facebook y Telegram.