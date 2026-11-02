Cerdo agridulce: receta fácil para preparar en casa con una salsa irresistible

Hay platos que tienen la capacidad de salir de la rutina sin exigir demasiado tiempo en la cocina. El cerdo agridulce es uno de ellos: una combinación de carne dorada, vegetales y frutas que se completa con una salsa espesa donde conviven los sabores dulces, ácidos y salados.

De inspiración china, esta preparación se convirtió en una alternativa muy popular para quienes buscan darle un giro diferente a los almuerzos y las cenas. Su secreto está, precisamente, en el contraste de ingredientes: los trozos de cerdo aportan textura y sabor, mientras que el ananá suma un toque frutal que combina de maravilla con el vinagre, la salsa de soja y el azúcar.

¿Lo mejor? No hace falta ser un experto en gastronomía para conseguir un buen resultado. En aproximadamente 40 minutos se puede tener listo un plato abundante, colorido y con ese toque agridulce que lo hace tan especial.



Ingredientes

600 gramos de carne de cerdo (bondiola o carré)

1 morrón rojo

1 morrón verde

1 cebolla grande

150 gramos de ananá en cubos

4 cucharadas de kétchup

2 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de salsa de soja

100 ml de agua

2 cucharadas de maicena

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Preparación

Cortar la carne: retirar el exceso de grasa del cerdo y cortarlo en cubos medianos, de aproximadamente 3 centímetros. Condimentar con sal y pimienta. Preparar las verduras: cortar los morrones en cuadrados y la cebolla en trozos grandes. Además, cortar el ananá en cubos similares a los de la carne. Dorar el cerdo: calentar el aceite en una sartén grande y agregar la carne. Cocinar durante 6 a 8 minutos, girando los trozos para que se doren de manera uniforme. Agregar las verduras: incorporar la cebolla y los morrones. Saltear durante aproximadamente 5 minutos, hasta que comiencen a ablandarse. Preparar la salsa: mezclar en un recipiente el kétchup, el vinagre, el azúcar, la salsa de soja y 80 ml de agua. Revolver hasta integrar todos los ingredientes. Incorporar la preparación: agregar la salsa a la sartén junto con el ananá. Mezclar y cocinar durante unos minutos, hasta que el cerdo esté completamente cocido. Espesar la salsa: disolver la maicena en los 20 ml de agua restantes y agregarla lentamente. Revolver durante 2 minutos, hasta conseguir una consistencia espesa y brillante. Servir: retirar del fuego y acompañar con arroz blanco recién preparado.



Si se busca el mejor resultado posible, la clave está en no sobrecocinar las verduras, ya que necesitan mantener una textura crocante. En esa misma línea, se puede ajustar la cantidad de azúcar o vinagre dependiendo de si se prefiere un sabor más dulce o agrio.

Con información de TN Recetas