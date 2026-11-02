Libertarios en la Rosada



Visita a Balcarce 50

En los últimos días, han circulado posteos en las redes sociales sobre visitas de referentes libertarios a la Casa Rosada.

Uno de ellos fue el economista Oscar Liberman que, según pudo saber esta sección, se acercó para conversar con el jurista -especialista en temas tributarios- Carlos María Folco. El legislador bahiense trabaja en un proyecto llamado: “Sustitución del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un Impuesto Provincial al Consumo Final en la Provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, el "blue" Carlos Alonso también anduvo de ronda por la Casa de Gobierno. En este caso, habría sido para específicamente “rosquear” pensando en 2027. El concejal tendría intenciones de se sumarse a la -ya extensa- lista de postulantes a la intendencia. Tampoco descarta apoyar otra alternativa y acompañar desde lo seccional.

Alonso está alineado con el senador Sergio “Nono” Vargas, que es uno de los más decisivos en la Provincia de Buenos Aires ya que, junto al ex íntimo amigo de Milei Carlos Kikuchi, definen votaciones clave. Es que, al no responder a mandos superiores, tienen un margen de maniobra que no pueden ostentar en el resto de las bancadas, tanto libertarias como peronistas que responden a superestructuras.

Cámara

Un hecho que roza el papelón protagonizaron los concejales bahienses. La presentación de un proyecto vuelve a mostrar lo lejano que, muchas veces, están de la realidad los miembros del cuerpo.

Por propuesta de los ediles Martín Salaberry y Cecilia Borelli se solicitó al Ejecutivo la instalación de una cámara de seguridad en la intersección de las calles Avenida Alem y Aguado. La iniciativa contó con el respaldo unánime de todos los bloques.

Hasta allí, nada fuera de lo habitual. El hecho fáctico es que desde el Centro de Monitoreo le contestaron a ese requirimiemto con un dato revelador: en dicha esquina ya existe un dispositivo para captar imágenes desde hace 12 años, cuando uno de los que actualmente ocupa una banca, Emiliano Álvarez Porte, era secretario de Seguridad durante el gobierno de Héctor Gay.

Probablemente la vida virtual que atraviesa a la sociedad - incluída la clase política- explique el bochorno. Por las redes llega "información" o pedidos de toda naturaleza. Muchas veces con datos inexactos. Al igual que los periodistas, la función de los que representan a los ciudadanos, deberían preocuparse en chequear las cosas importantes. Y no "copiar y pegar".





Modelo “El Cholo”

Ya se ha transformado en una triste realidad ver a gobernadores e intendentes celebrando que el gobierno de Javier Milei les “tire por la cabeza” obras públicas que, por jurisdicción, le pertenecen al Estado Nacional.

Es que la decisión de Obra Pública 0, fundando en el supuesto equilibrio fiscal, hizo que rutas nacionales de todo el país estén en un estado calamitoso. En décadas pasadas no eran Mónaco, pero en la actualidad, luego de tres años de abandono total y absoluto, las postales son prácticamente de posguerra.

Así las cosas, los administradores provinciales y municipales se conforman cuando les permiten intervenir en esas trazas. Es decir, se festeja que la Nación se corra y les permita hacerse cargo. Es tan disparatada la situación que se termina aplaudiendo el hecho de completar los papeles para transferir administrativamente las obras. Y más insólito aún es que, se anuncie desde Casa Rosada como algo que merece ser elogiado y no como algo vergonzante. “Después de negociaciones, hemos entregado la Ruta Nacional a la Provincia…”, se suele leer y escuchar en la administración central.

La semana pasada, así como Susbielles comenzó a intervenir en el desastre infernal de El Cholo, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck anunció que se hará cargo de 300 kilómetros de la Ruta Nacional 22, en los tramos más deteriorados como Río Colorado- Choele Choel y Chichinales-Cipolletti.



Techo

Por estos días ya comenzó la reparación del techo vidriado que corona el Palacio de Tribunales de calle Estomba. En principio, la tarea que se hará será remover directamente la estructura metálica junto con los vidrios, para que se recambie por una nueva.

Más allá de los años que tiene la histórica edificación, lo que terminó de dañar la estructura de cristal fue el temporal de granizo del 2 de febrero del año pasado. Las piedras astillaron el material. De hecho, luego de esa situación, quedó acordonado con cintas de “peligro” todo el perímetro del patio central techado de la edificación. Ahora, con andamios internos que llegan a la altura del quinto piso, comenzó la ardua tarea del reemplazo.



Se mueven los evangélicos

El sábado se realizó en la ciudad el acto por el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, en el tempo ubicado en el ex salón de los deportes, de calle Soler 444.

Llegó a la ciudad para participar de la actividad el pastor Cristian Hooft, quien es el presidente de ACIERA (Asociación cristiana de iglesias evangélicas de la República Argentina). A nivel local, encabezó el pastor y excandidato a intendente Luis José, quien hoy preside la Confraternidad de Pastores Evangélicos.

El acto fue muy significativo para la gran comunidad evangélica de Bahía Blanca y la zona, y además de cientos de fieles, estuvieron presentes el intendente Federico Susbielles, funcionarios municipales, concejales y legisladores provinciales.

Quien no estuvo presente fue el pastor Néstor Golluscio, quien estuvo invitado a la inauguración, en Neuquén, del nuevo auditorio de la Iglesia evangélica “Jesús es Rey”, a la vera de la ruta 22, evento en el que estuvo presente el presidente Javier Milei. Golluscio es amigo del pastor encargado del lugar, Hugo Márquez, quien es el padre de la senadora libertaria Nadia.



Nuevo libro

El prolífico escritor y dirigente político Raúl Woscoff, presentará esta semana un nuevo libro de su autoría titulado “El Maldito”. La actividad se realizará en el Café Colegio Abogados, en Sarmiento 54, este martes 3 de noviembre a las 19.30 horas.

Quien realizará la lectura de algunos de sus capítulos será el periodista Leandro Fernández Suñer. El moderador será el exsecretario de cultura, Ricardo Margo.

“El Maldito” es un soliloquio sobre el filósofo racionalista francés Baruch Spinoza. Según se explica en el propio ejemplar, “el texto no se ciñe a la verdad histórica. El filósofo es una excusa para que el autor recorra la vida y el pensamiento de Baruch Spinoza y exprese su opinión sobre la libertad, la tolerancia y las relaciones humanas. Es un modesto intento, también, de dar a conocer las ideas centrales del filósofo neerlandés. La figura de un Spinoza humano, menos asceta y más proclive a vivir las pasiones que la figura histórica, nos interpela para reflexionar sobre la religión, el poder y la libertad”.

La actividad será a beneficio Biblioteca popular Daniel Aguirre, de la sociedad de fomento del Barrio Universitario.



Cinerario de White

Dicen que el sentido de pertenencia de los whitenses es difícil de igualar. Y parece que, en algunos casos, ese amor por el lugar donde nacieron o pasaron buena parte de sus vidas es tan fuerte que ni siquiera la muerte alcanza para romperlo.

Al menos eso se desprende de una particular iniciativa de la agrupación White 2025, que anunció la próxima construcción de un cinerario en la parroquia Exaltación de la Santa Cruz, un espacio destinado a albergar las cenizas de personas fallecidas.

Según explicaron sus impulsores, la idea surgió al conocer que muchos vecinos, durante sus últimos días de vida, les manifiestan a sus hijos el deseo de que sus cenizas permanezcan en el entorno donde transcurrió su historia.

La propuesta fue presentada al padre Adrián Martínez (párroco de la iglesia de la localidad), quien realizó las gestiones ante la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Con el visto bueno de las autoridades eclesiásticas, comenzaron los trámites municipales, que también recibieron la aprobación correspondiente.

Ahora, con los permisos obtenidos, "la 2025" afirmó que las obras comenzarán próximamente. La iniciativa demuestra hasta dónde puede llegar el arraigo de los habitantes de la localidad portuaria. Porque hay whitenses que, evidentemente, tienen muy claro dónde quieren pasar la eternidad.