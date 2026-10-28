Federal A: confirmaron los árbitros para las revanchas de Olimpo y Villa Mitre

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó las designaciones arbitrales para los encuentros de vuelta de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A, que se disputarán durante el próximo fin de semana y tendrán como protagonistas a Olimpo y Villa Mitre.

Los dos representantes de Bahía Blanca buscarán avanzar a la siguiente instancia y llegan con un panorama favorable después de los resultados obtenidos en los partidos de ida.

Olimpo recibirá a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay el sábado 31 de octubre, desde las 19, con arbitraje de Jorge David Etem, de Mendoza. Sus asistentes serán Matías Coria, de Cañada de Gómez, y Hugo Fleitas, de Rosario, mientras que Matías Ariel Fernández Zapata, también de Mendoza, actuará como cuarto árbitro.

El conjunto aurinegro igualó 0 a 0 en Entre Ríos y cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la clasificación. Por ese motivo, una victoria o un nuevo empate le permitirán continuar en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Por su parte, Villa Mitre visitará a Douglas Haig de Pergamino el mismo sábado, a partir de las 16, con Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas, como juez principal.

La terna se completará con Emanuel José Serale, de Córdoba, y Matías Javier González, de San Francisco, como asistentes. Jonatan Daniel Mapelli, de Rosario, será el cuarto árbitro.

El equipo tricolor llega con una ventaja de 1 a 0 conseguida en El Fortín, gracias al gol de penal de Santos Bacigalupe en el segundo tiempo.

De esta manera, los dirigidos por el cuerpo técnico de Villa Mitre podrán conseguir la clasificación con una victoria o un empate en Pergamino, mientras que Douglas Haig estará obligado a revertir la diferencia.

La programación de las revanchas de la Reválida se completará con otros cinco encuentros, distribuidos entre sábado y domingo.

El sábado 31 de octubre jugarán:

15:00: Kimberley de Mar del Plata - Argentino de Monte Maíz. Árbitro: Diego Saúl Novelli, de Tandil.

Kimberley de Mar del Plata - Argentino de Monte Maíz. Árbitro: Diego Saúl Novelli, de Tandil. 16:00: Gimnasia de Chivilcoy - Boca Unidos de Corrientes. Árbitro: José Darío Sandoval, de Concordia.

Gimnasia de Chivilcoy - Boca Unidos de Corrientes. Árbitro: José Darío Sandoval, de Concordia. 19:00: Sol de América de Formosa - Juventud Antoniana de Salta. Árbitro: Leonardo Emmanuel Billanueva, de Corrientes.

En tanto, el domingo 1 de noviembre se disputarán los últimos dos compromisos:

11:30: Alvarado de Mar del Plata - Sportivo Las Parejas. Árbitro: Marcos Ignacio Liuzzi, de Ayacucho.

Alvarado de Mar del Plata - Sportivo Las Parejas. Árbitro: Marcos Ignacio Liuzzi, de Ayacucho. 19:15: Atenas de Río Cuarto - Sarmiento de Santiago del Estero. Árbitro: Enzo Damián Gutiérrez, de Salto.

Los siete cruces definirán qué equipos continuarán en la lucha por el segundo ascenso a la Primera Nacional, en una instancia decisiva para los dos representantes bahienses.