La RAE renovó su diccionario: qué palabras argentinas se sumaron

La Real Academia Española (RAE) presentó la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), que incorpora nuevas palabras y expresiones utilizadas en distintos países hispanohablantes. Entre las novedades figuran seis términos identificados con su uso en Argentina, varios de ellos habituales en las conversaciones cotidianas.

Uno de los casos es bondi, palabra utilizada para referirse al colectivo urbano. La RAE la identifica como una expresión coloquial empleada en Argentina, Paraguay y Uruguay, y señala que proviene del portugués brasileño bonde, que significa tranvía.

También se incorporó cholulo, junto con su forma femenina cholula, para describir a una persona que siente fascinación por los famosos, busca relacionarse con ellos o aparecer en los medios de comunicación para ganar notoriedad. Otra de sus acepciones hace referencia a alguien frívolo o superficial.

El término tiene su origen en Cholula, un personaje de historieta creado en Argentina en 1956 por Manuel de la Torre y Oscar Blotta.

Entre las palabras incorporadas aparece además blanquería, con dos acepciones específicas de Argentina: el comercio dedicado a la venta de sábanas, manteles, toallas y artículos similares, y el conjunto de esos productos.

Otra novedad es bicisenda, definida como un carril reservado para la circulación de bicicletas en la vía pública. Su utilización está registrada en Argentina, Paraguay y Uruguay.

A esta lista se suma fotomulta, que designa las sanciones por infracciones de tránsito detectadas mediante cámaras. La RAE reconoce su utilización en Argentina, Colombia, Ecuador y México.

Por último, el diccionario incorpora la expresión mesa ratona, utilizada para identificar una mesa baja o auxiliar de patas cortas. Además de Argentina, está registrada en Bolivia, Chile, México, Paraguay y Uruguay.

La nueva edición del diccionario, elaborada junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), reúne 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones. Su versión impresa consta de dos volúmenes y 3.606 páginas.

Entre las incorporaciones de alcance general también figuran términos relacionados con la tecnología, como influencer, app, pódcast, resetear e inteligencia artificial generativa, además de expresiones vinculadas con el medioambiente y la vida cotidiana.

Una de las principales novedades es que, por primera vez, el diccionario fue confeccionado a partir de su edición digital y posteriormente trasladado al papel. También cambió la organización interna de las definiciones, que ahora se presentan según su frecuencia de uso y la relación de significado entre ellas.

La presentación coincidió con el tricentenario del primer volumen del Diccionario de autoridades, publicado en 1726. Según informó la RAE, la versión digital recibe alrededor de 100 millones de consultas mensuales.