La definición de la Liga del Sur irá el sábado por la tarde

La Liga del Sur se prepara para una última fecha del Torneo Clausura que tendrá mucho en juego tanto en Primera División como en el Promocional. Entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre se disputarán los ocho encuentros que cerrarán la fase regular y terminarán de definir los clasificados a los playoffs y las posiciones de la tabla acumulada.

La programación fue confirmada por Aprevide, con una disposición especial para uno de los partidos más atractivos: Bella Vista recibirá a Huracán el sábado, desde las 15, sin público visitante.

La jornada llega después de la goleada de Libertad sobre Villa Mitre por 3 a 0 en El Fortín, resultado que le permitió al conjunto de Villa Rosas llegar a los 33 puntos en la tabla anual y dar un paso importante en la lucha por la permanencia. Sin embargo, el milrayita todavía no tiene asegurada su tranquilidad.

En el Clausura de Primera, Huracán lidera con 21 puntos y ya tiene garantizado el primer puesto, incluso si pierde ante Bella Vista. San Francisco, su único perseguidor con posibilidades de alcanzarlo, reúne 18 unidades, pero el Globo tiene ventaja en los enfrentamientos directos: empataron 1 a 1 y luego el equipo de Ingeniero White ganó 2 a 0.

Detrás aparecen Bella Vista y La Armonía, con 17 puntos; Sporting, con 16; Libertad y Villa Mitre, con 15; y Liniers, con 13. Con Huracán clasificado, quedan tres lugares disponibles para los playoffs, que todavía pueden ser ocupados por seis equipos.

Bella Vista buscará hacerse fuerte como local ante el líder, mientras que La Armonía visitará a Libertad en un duelo que puede modificar tanto las posiciones del Clausura como las de la tabla acumulada. San Francisco, por su parte, recibirá a Liniers con la posibilidad de llegar a los 21 puntos y consolidar su ubicación entre los primeros cuatro.

El otro enfrentamiento de gran importancia será Sporting-Villa Mitre, en el estadio Enrique Mendizábal. Los puntaltenses necesitan ganar para mantener posibilidades de evitar el descenso directo, mientras que el tricolor buscará ingresar a los playoffs y mejorar su posición de cara a la etapa decisiva.

La pelea por la permanencia presenta un panorama particularmente ajustado. En la tabla anual, Huracán suma 47 puntos; Bella Vista, 42; Liniers, 36; Villa Mitre, 34; Libertad, 33; San Francisco y La Armonía, 31; y Sporting, 29.

Sporting está obligado a vencer a Villa Mitre. Si empata o pierde, terminará último en la acumulada y descenderá al Promocional. Incluso con una victoria, deberá esperar otros resultados, ya que solamente puede alcanzar las 32 unidades.

En ese escenario, serán determinantes las actuaciones de San Francisco y La Armonía. Ambos tienen 31 puntos y todavía pueden quedar comprometidos con el descenso directo o la Promoción, que deberá disputar el equipo que termine séptimo.

Libertad tampoco está completamente a salvo. Si pierde como local ante La Armonía y San Francisco derrota a Liniers, el milrayita quedará séptimo en la tabla anual, con 33 puntos, y deberá jugar la Promoción, independientemente del resultado de Sporting.

De esta manera, la goleada conseguida el lunes en El Fortín mejoró considerablemente sus posibilidades, pero no terminó de asegurar la permanencia en Primera.

En caso de igualdad de puntos, será fundamental considerar los resultados de los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados, además de las disposiciones reglamentarias específicas para la definición de los puestos vinculados con el descenso.

Tabla de posiciones – Clausura de Primera División

Pos. Equipo Puntos 1° Huracán 21 2° San Francisco 18 3° Bella Vista 17 4° La Armonía 17 5° Sporting 16 6° Libertad 15 7° Villa Mitre 15 8° Liniers 13

Tabla acumulada – Primera División

Pos. Equipo Puntos 1° Huracán 47 2° Bella Vista 42 3° Liniers 36 4° Villa Mitre 34 5° Libertad 33 6° San Francisco 31 7° La Armonía 31 8° Sporting 29

El Promocional también tendrá definiciones

En la segunda categoría, Olimpo ya se aseguró el primer puesto de la fase regular, con 30 puntos, y cerrará su participación visitando a Dublin el domingo, desde las 11.

Tiro Federal marcha segundo con 25 unidades y Rosario Puerto Belgrano aparece tercero con 22. Ambos tienen garantizada su clasificación a los playoffs.

La principal incógnita es el cuarto y último pasaje a esa instancia. Comercial reúne 19 puntos y Pacífico de Bahía Blanca tiene 18, por lo que sus respectivos compromisos del sábado serán decisivos.

El portuario visitará a Pacífico de Cabildo, mientras que el verde recibirá a Tiro Federal. Una victoria le permitirá a Comercial asegurarse la clasificación, sin depender de ningún otro resultado.

Pacífico, en cambio, necesita ganar y esperar que Comercial no consiga los tres puntos. También podría avanzar con un empate si el portuario pierde, porque el verde tiene ventaja en los enfrentamientos directos: igualaron 1 a 1 en el primer cruce y después se impuso 3 a 1.

La tabla del Clausura se completa con Sansinena, que suma 11 puntos; Pacífico de Cabildo, con 10; y Dublin, con 4.

En la acumulada del Promocional, Tiro Federal tiene garantizado el primer puesto con 52 unidades. Lo siguen Rosario Puerto Belgrano, con 48; Comercial y Olimpo, con 46; Sansinena, con 32; Pacífico de Bahía Blanca, con 26; Dublin, con 21; y Pacífico de Cabildo, con 18.

Tabla de posiciones – Clausura del Promocional

Pos. Equipo Puntos 1° Olimpo 30 2° Tiro Federal 25 3° Rosario Puerto Belgrano 22 4° Comercial 19 5° Pacífico de Bahía Blanca 18 6° Sansinena 11 7° Pacífico de Cabildo 10 8° Dublin 4

Tabla acumulada – Promocional

Pos. Equipo Puntos 1° Tiro Federal 52 2° Rosario Puerto Belgrano 48 3° Comercial 46 4° Olimpo 46 5° Sansinena 32 6° Pacífico de Bahía Blanca 26 7° Dublin 21 8° Pacífico de Cabildo 18

La programación completa

Primera División – Sábado 31 de octubre, a las 15

Bella Vista-Huracán, en La Loma. Sin público visitante.

Libertad-La Armonía, en el Manuel Manzano.

Sporting-Villa Mitre, en el Enrique Mendizábal.

San Francisco-Liniers, en el Gustavo Novoa.

Promocional – Sábado 31 de octubre, a las 16

Pacífico de Bahía Blanca-Tiro Federal, en el Adolfo Pirola.

Pacífico de Cabildo-Comercial, en el Carlos Angelini.

Promocional – Domingo 1 de noviembre, a las 11