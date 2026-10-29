Liga del Sur: la última fecha tendrá un partido a puertas cerradas y otros dos sin visitantes

La Liga del Sur confirmó la programación de la 14ª y última fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con algunas restricciones de público dispuestas por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).

Bella Vista-Huracán y Pacífico de Cabildo-Comercial se jugarán sin público visitante, mientras que Pacífico de Bahía Blanca-Tiro Federal se disputará a puertas cerradas, sin presencia de espectadores de ninguno de los dos equipos.

La medida alcanza a tres encuentros que tendrán importancia para la definición de los campeonatos. En Primera División todavía deben resolverse tres lugares para los playoffs y la lucha por evitar el descenso, mientras que en el Promocional resta conocer al cuarto clasificado.

En la máxima categoría, los cuatro partidos comenzarán el sábado a las 15. Huracán, que suma 21 puntos, ya tiene garantizado el primer puesto de la fase regular y visitará a Bella Vista, uno de los equipos que todavía pelea por ingresar entre los cuatro mejores.

San Francisco aparece segundo con 18 unidades, seguido por Bella Vista y La Armonía, ambos con 17. Sporting reúne 16 puntos, mientras que Libertad y Villa Mitre tienen 15. Liniers cierra la tabla con 13 y ya no cuenta con posibilidades de clasificación.

Con el Globo asegurado en el primer lugar, seis equipos disputan las tres plazas restantes para los playoffs.

El cruce entre Sporting y Villa Mitre, en Punta Alta, será determinante tanto para el Clausura como para la permanencia. El conjunto rojinegro necesita ganar para mantener posibilidades de evitar el descenso directo, aunque incluso con una victoria dependerá de otros resultados.

En la tabla anual, Sporting marcha último con 29 puntos, detrás de San Francisco y La Armonía, que tienen 31. Libertad, con 33, tampoco está completamente a salvo, ya que podría terminar en el puesto de Promoción.

El equipo que finalice último en la acumulada descenderá directamente al Promocional, mientras que el anteúltimo deberá disputar la Promoción para intentar conservar su lugar en Primera División.

La goleada de Libertad por 3 a 0 ante Villa Mitre, en El Fortín, mejoró las posibilidades del conjunto de Villa Rosas, aunque todavía deberá sumar o esperar otros resultados para garantizar su permanencia.

En el Promocional, Olimpo ya se aseguró el primer puesto de la fase regular con 30 puntos, mientras que Tiro Federal, con 25, y Rosario Puerto Belgrano, con 22, también tienen garantizada su clasificación a los playoffs.

La pelea por el último lugar está concentrada en Comercial, que suma 19 unidades, y Pacífico de Bahía Blanca, que reúne 18.

El conjunto portuario visitará a Pacífico de Cabildo y depende de sí mismo: si gana, clasificará. El verde, por su parte, recibirá a Tiro Federal en el encuentro que se disputará sin público.

La programación completa

Primera División – Sábado 31 de octubre, a las 15

Bella Vista-Huracán, en Bella Vista Oficial. Sin público visitante.

Libertad-La Armonía, en el Manuel Manzano.

Sporting-Villa Mitre, en el Enrique Mendizábal.

San Francisco-Liniers, en el Gustavo Novoa.

Promocional – Sábado 31 de octubre, a las 16

Pacífico de Bahía Blanca-Tiro Federal, en el Adolfo Pirola. A puertas cerradas.

Pacífico de Cabildo-Comercial, en el Carlos Angelini. Sin público visitante.

Promocional – Domingo 1 de noviembre, a las 11

Sansinena-Rosario Puerto Belgrano, en el Luis Molina.

Dublin-Olimpo, en Dublin Oficial.

Tabla de posiciones – Clausura de Primera División

Pos. Equipo Puntos 1° Huracán 21 2° San Francisco 18 3° Bella Vista 17 4° La Armonía 17 5° Sporting 16 6° Libertad 15 7° Villa Mitre 15 8° Liniers 13

Tabla acumulada – Primera División

Pos. Equipo Puntos 1° Huracán 47 2° Bella Vista 42 3° Liniers 36 4° Villa Mitre 34 5° Libertad 33 6° San Francisco 31 7° La Armonía 31 8° Sporting 29

Tabla de posiciones – Clausura del Promocional

Pos. Equipo Puntos 1° Olimpo 30 2° Tiro Federal 25 3° Rosario Puerto Belgrano 22 4° Comercial 19 5° Pacífico de Bahía Blanca 18 6° Sansinena 11 7° Pacífico de Cabildo 10 8° Dublin 4

Tabla acumulada – Promocional