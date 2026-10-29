Deportes
Liga del Sur: la última fecha tendrá un partido a puertas cerradas y otros dos sin visitantes
Aprevide confirmó las restricciones para tres de los ocho encuentros que se disputarán entre el sábado y el domingo. Estarán en juego la clasificación a los playoffs y la permanencia en Primera División.
La Liga del Sur confirmó la programación de la 14ª y última fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con algunas restricciones de público dispuestas por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).
Bella Vista-Huracán y Pacífico de Cabildo-Comercial se jugarán sin público visitante, mientras que Pacífico de Bahía Blanca-Tiro Federal se disputará a puertas cerradas, sin presencia de espectadores de ninguno de los dos equipos.
La medida alcanza a tres encuentros que tendrán importancia para la definición de los campeonatos. En Primera División todavía deben resolverse tres lugares para los playoffs y la lucha por evitar el descenso, mientras que en el Promocional resta conocer al cuarto clasificado.
En la máxima categoría, los cuatro partidos comenzarán el sábado a las 15. Huracán, que suma 21 puntos, ya tiene garantizado el primer puesto de la fase regular y visitará a Bella Vista, uno de los equipos que todavía pelea por ingresar entre los cuatro mejores.
San Francisco aparece segundo con 18 unidades, seguido por Bella Vista y La Armonía, ambos con 17. Sporting reúne 16 puntos, mientras que Libertad y Villa Mitre tienen 15. Liniers cierra la tabla con 13 y ya no cuenta con posibilidades de clasificación.
Con el Globo asegurado en el primer lugar, seis equipos disputan las tres plazas restantes para los playoffs.
El cruce entre Sporting y Villa Mitre, en Punta Alta, será determinante tanto para el Clausura como para la permanencia. El conjunto rojinegro necesita ganar para mantener posibilidades de evitar el descenso directo, aunque incluso con una victoria dependerá de otros resultados.
En la tabla anual, Sporting marcha último con 29 puntos, detrás de San Francisco y La Armonía, que tienen 31. Libertad, con 33, tampoco está completamente a salvo, ya que podría terminar en el puesto de Promoción.
El equipo que finalice último en la acumulada descenderá directamente al Promocional, mientras que el anteúltimo deberá disputar la Promoción para intentar conservar su lugar en Primera División.
La goleada de Libertad por 3 a 0 ante Villa Mitre, en El Fortín, mejoró las posibilidades del conjunto de Villa Rosas, aunque todavía deberá sumar o esperar otros resultados para garantizar su permanencia.
En el Promocional, Olimpo ya se aseguró el primer puesto de la fase regular con 30 puntos, mientras que Tiro Federal, con 25, y Rosario Puerto Belgrano, con 22, también tienen garantizada su clasificación a los playoffs.
La pelea por el último lugar está concentrada en Comercial, que suma 19 unidades, y Pacífico de Bahía Blanca, que reúne 18.
El conjunto portuario visitará a Pacífico de Cabildo y depende de sí mismo: si gana, clasificará. El verde, por su parte, recibirá a Tiro Federal en el encuentro que se disputará sin público.
La programación completa
Primera División – Sábado 31 de octubre, a las 15
- Bella Vista-Huracán, en Bella Vista Oficial. Sin público visitante.
- Libertad-La Armonía, en el Manuel Manzano.
- Sporting-Villa Mitre, en el Enrique Mendizábal.
- San Francisco-Liniers, en el Gustavo Novoa.
Promocional – Sábado 31 de octubre, a las 16
- Pacífico de Bahía Blanca-Tiro Federal, en el Adolfo Pirola. A puertas cerradas.
- Pacífico de Cabildo-Comercial, en el Carlos Angelini. Sin público visitante.
Promocional – Domingo 1 de noviembre, a las 11
- Sansinena-Rosario Puerto Belgrano, en el Luis Molina.
- Dublin-Olimpo, en Dublin Oficial.
Tabla de posiciones – Clausura de Primera División
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Huracán
|21
|2°
|San Francisco
|18
|3°
|Bella Vista
|17
|4°
|La Armonía
|17
|5°
|Sporting
|16
|6°
|Libertad
|15
|7°
|Villa Mitre
|15
|8°
|Liniers
|13
Tabla acumulada – Primera División
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Huracán
|47
|2°
|Bella Vista
|42
|3°
|Liniers
|36
|4°
|Villa Mitre
|34
|5°
|Libertad
|33
|6°
|San Francisco
|31
|7°
|La Armonía
|31
|8°
|Sporting
|29
Tabla de posiciones – Clausura del Promocional
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Olimpo
|30
|2°
|Tiro Federal
|25
|3°
|Rosario Puerto Belgrano
|22
|4°
|Comercial
|19
|5°
|Pacífico de Bahía Blanca
|18
|6°
|Sansinena
|11
|7°
|Pacífico de Cabildo
|10
|8°
|Dublin
|4
Tabla acumulada – Promocional
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Tiro Federal
|52
|2°
|Rosario Puerto Belgrano
|48
|3°
|Comercial
|46
|4°
|Olimpo
|46
|5°
|Sansinena
|32
|6°
|Pacífico de Bahía Blanca
|26
|7°
|Dublin
|21
|8°
|Pacífico de Cabildo
|18
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