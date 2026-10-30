Colapinto vuelve a la pista en México: a qué hora corre y por qué tendrá una práctica menos

Franco Colapinto afrontará desde este viernes una nueva fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México, donde buscará recuperarse de los últimos resultados adversos y volver a completar una carrera con Alpine.

El piloto argentino tendrá una particularidad durante el inicio del fin de semana, ya que no participará de la primera práctica libre, programada para las 15.30 (hora argentina). Su lugar será ocupado por el italiano Gabriele Minì, integrante de la academia de jóvenes pilotos de la escudería francesa.

La decisión responde a una exigencia reglamentaria de la Fórmula 1, que obliga a los equipos a brindar oportunidades a pilotos debutantes durante determinadas sesiones de entrenamientos. De esta manera, Colapinto recién saldrá a pista a las 19, cuando se dispute la segunda tanda de ensayos.

Ready for their call up @DiablosRojosMX 💪⚾️ https://t.co/k687rEY05K — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 29, 2026

El argentino llega a México después de abandonar en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, donde sufrió daños en su monoplaza tras un incidente con Arvid Lindblad y debió retirarse en la vuelta 37. Anteriormente tampoco había podido completar la carrera de Singapur.

La ausencia en el primer entrenamiento representa una dificultad adicional para Colapinto, especialmente por las características del circuito mexicano, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La menor densidad del aire condiciona el comportamiento aerodinámico de los vehículos y exige una preparación especial de los sistemas de refrigeración.

El sábado, la actividad continuará con la tercera práctica libre, prevista para las 14.30, mientras que la clasificación comenzará a las 18 y determinará las posiciones de largada para la competencia principal.

La carrera se disputará el domingo 1 de noviembre desde las 17, sobre un total de 71 vueltas al circuito de 4.304 metros de extensión.

En la previa, Colapinto manifestó sus expectativas de conseguir un buen resultado pese a contar con una sesión menos de preparación. El objetivo del argentino será recuperar competitividad y sumar puntos para Alpine, que ocupa el sexto lugar del campeonato de constructores.

Toda la actividad del Gran Premio de México podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV.