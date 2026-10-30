Colapinto fue 16° en la FP2 y busca mejorar de cara a la clasificación en México

Franco Colapinto terminó 16° este viernes en la segunda práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1, en la que tuvo su primer contacto del fin de semana con el Alpine después de haberse ausentado de la FP1.

El argentino marcó un mejor tiempo de 1m19s132 y quedó a 1s166 del registro de Charles Leclerc, quien volvió a colocar a Ferrari en lo más alto del clasificador.

Colapinto comenzó la sesión con neumáticos medios y fue bajando progresivamente sus tiempos mientras buscaba adaptarse al auto y al circuito. Luego pasó a los blandos, aunque en su primer intento debió abortar la vuelta tras irse largo en la curva 1 por un bloqueo de frenos.

Su compañero Pierre Gasly mostró un mejor rendimiento y finalizó octavo con 1m18s407, unas siete décimas por delante del argentino.

Más allá de la posición final, Colapinto dejó mejores sensaciones durante las tandas con mayor carga de combustible. En uno de sus últimos registros giró en 1m22s0, mientras los tiempos de referencia en ese tramo se ubicaban alrededor de 1m21s2.

Tras la actividad, el piloto argentino consideró que todavía existe margen para avanzar antes de la clasificación del sábado.

"No tan mal, hay mucho por mejorar. Perdí mucho en una curva en la parte del estadio y hay mucho por ganar ahí. Creo que en el long run iba bien. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que creo que me ayudaron un poco. Hay mucho por trabajar para mañana, la noche va a ser importante para entender un par de cositas más y dar un paso. Hay lugares claros para mejorar, así que veremos qué hay que hacer para mañana", dijo.

Colapinto había cedido su auto al italiano Gabriele Minì durante la primera práctica, por lo que contó solamente con los 60 minutos de la FP2 para trabajar en la puesta a punto antes de la clasificación.

El argentino llega a México con la necesidad de revertir una serie adversa: no suma puntos desde el Gran Premio de Madrid y acumuló tres abandonos en las últimas cuatro carreras.

Leclerc, en tanto, cerró la jornada como el más rápido con 1m17s966, seguido por Lando Norris y George Russell. La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre y la clasificación.

Con información de Clarín