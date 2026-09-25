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Sainz fue penalizado y Colapinto ganó un lugar: cómo quedó la parrilla de largada para el GP de Azeribaiyán
El español de Williams fue castigado con la pérdida de cinco lugares. El piloto argentino finalmente largará noveno y no décimo en Bakú, este sábado.
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, ganó un puesto en la largada para el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1, luego de una sanción de la FIA a Carlos Sainz (Williams), quien se había clasificado justo por delante de él.
El piloto español había finalizado la qualy en la novena posición. Sin embargo, estaba bajo investigación por no reducir la velocidad ante las banderas amarillas.
Luego de la investigación, la FIA decidió sancionarlo con la pérdida de cinco lugares: pasó de 9° a 14° para la largada. De esta manera, Franco Colapinto -quien se había clasificado décimo- finalmente largará noveno.
Otro piloto castigado fue Checo Pérez (Cadillac), a quien sancionaron por obstaculizar al australiano Oscar Piastri (McLaren). Al mexicano lo penalizaron con tres lugares en la parrilla de largada: se clasificó 20° y largará en esa posición de todas formas, por las sanciones que arrastraban Fernando Alonso y Lance Stroll (Aston Martin) por cambios de motor.
Los primeros 10 puestos para la largada del GP de Azerbaiyán
- 1- George Russell (Mercedes)
- 2- Charles Leclerc (Ferrari)
- 3- Oscar Piastri (McLaren)
- 4- Isack Hadjar (Red Bull)
- 5- Lando Norris (McLaren)
- 6- Lewis Hamilton (Ferrari)
- 7- Pierre Gasly (Alpine)
- 8- Max Verstappen (Red Bull)
- 9- Franco Colapinto (Alpine)
- 10- Oliver Bearman (Haas)
Fuente: TyC Sports
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