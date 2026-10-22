Deportes
Unión Bahía inicia su primera gira por la Liga Nacional Femenina en Neuquén
El conjunto bahiense visitará esta noche a Biguá, desde las 21:30, y mañana enfrentará a Independiente. Llega después de conseguir su primera victoria en el certamen.
Unión Bahía comenzará este jueves su primera gira por la Liga Nacional Femenina de Básquetbol, cuando visite a Biguá de Neuquén, desde las 21:30, en el estadio El Nido, por el grupo C de la competencia.
Será la tercera presentación del representante bahiense, que viene de conseguir su primer triunfo en el torneo tras superar a Peñarol por 71 a 58, luego de haber caído en el debut frente a Boca por 67 a 38.
Por su parte, Biguá todavía no pudo ganar en el certamen. En su estreno perdió como visitante ante Independiente de Neuquén por 68 a 63, mientras que en su segunda presentación cayó como local frente a Quilmes por 75 a 64.
La gira de Unión Bahía continuará mañana viernes, cuando enfrente a Independiente, el otro representante neuquino de la categoría.
Después de estos compromisos, el equipo bahiense volverá a presentarse ante su público el viernes 30 de octubre, cuando reciba a Quilmes, en una nueva jornada de la Liga Nacional Femenina.
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