Cambia el fútbol argentino: aprobaron un nuevo formato para la Liga Profesional en 2027

La Liga Profesional del fútbol argentino tendrá un nuevo formato a partir de 2027. Los dirigentes de los clubes de Primera División aprobaron este jueves una modificación del sistema de competencia que eliminará las dos zonas actuales y permitirá que los 30 participantes se enfrenten entre sí a lo largo del año.

La decisión se tomó durante una reunión realizada en las oficinas de la Liga Profesional, en Puerto Madero, y contó con el respaldo de la amplia mayoría de las instituciones. River fue el único club que votó en contra, al mantener su postura de reducir la cantidad de participantes a 20.

El nuevo esquema contempla un campeonato de 30 fechas, en el que cada equipo enfrentará una vez a sus 29 rivales y disputará un encuentro adicional correspondiente a los clásicos o emparejamientos.

De esta manera, los clásicos se jugarán dos veces durante la temporada, una en cada estadio.

Aunque desaparecerá la división entre las zonas A y B, continuarán los torneos Apertura y Clausura, ambos con instancias eliminatorias para definir a sus respectivos campeones.

La principal novedad es que en la fecha 15 se realizará un corte de la tabla general y los primeros 16 equipos clasificarán a los playoffs del Apertura.

El mismo procedimiento se repetirá al finalizar la fecha 30, cuando los 16 mejores ubicados en ese tramo de la competencia definirán el Clausura.

Además, se mantendrá el título de campeón de Liga para el equipo que termine primero en la tabla anual, que por primera vez bajo este esquema habrá enfrentado a todos sus rivales.

Tal como informa TyC, otra modificación será que las semifinales y las finales de los playoffs se disputarán en estadios neutrales.

En cuanto a la clasificación a las copas internacionales, se conservará el sistema actual, con plazas para los campeones del Apertura, Clausura, Liga Profesional y Copa Argentina, además de los mejores ubicados en la tabla anual.

Uno de los aspectos que todavía resta resolver es el régimen de descensos. También deberá definirse cómo se compensará la reducción de partidos, ya que actualmente cada equipo disputa 32 encuentros por los puntos de la tabla anual y los promedios, mientras que el nuevo formato contempla 30.

Tras la reunión, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, explicó que River fue el único que propuso avanzar hacia un campeonato de 20 participantes.

Según detalló, el resto de los clubes rechazó la posibilidad de implementar diez descensos para concretar esa reducción.

Por su parte, el presidente de Banfield, Matías Mariotto, defendió la continuidad de los 30 equipos al considerar que el sistema permite sostener la representación federal y las estructuras deportivas de las instituciones.

De esta manera, el fútbol argentino volverá a modificar su sistema de competencia en 2027, aunque mantendrá los torneos cortos y las definiciones mediante playoffs que caracterizaron a las últimas temporadas.