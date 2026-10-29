El Gobierno confirmó un bono para jubilados y pensionados

El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre, destinado principalmente a quienes perciben los haberes más bajos.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial, y será implementada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El refuerzo completo será otorgado a quienes cobren una jubilación o pensión igual o inferior al haber mínimo previsional. En tanto, aquellos beneficiarios que superen ese monto recibirán un adicional proporcional hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno.

Para determinar cuánto corresponde cobrar, se tendrá en cuenta la suma de todas las prestaciones previsionales que perciba una misma persona y no cada beneficio por separado.

El bono alcanzará a jubilados y pensionados del sistema contributivo, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones administradas por ANSES.

Con el aumento del 1,9% previsto para noviembre, la jubilación mínima llegará a $444.158,46. Al incorporar el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $514.158,46.

Por su parte, la PUAM quedará en $355.326,77, por lo que sus beneficiarios podrán percibir $425.326,77 con el refuerzo incluido.

En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez y vejez, el haber se ubicará en torno a los $310.800, al que se sumará el adicional correspondiente.

La normativa establece que las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante noviembre para acceder al beneficio.

Además, el bono tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para el cálculo de otros conceptos.

El pago se realizará junto con los haberes habituales, de acuerdo con el calendario que establece ANSES según la terminación del DNI de cada beneficiario.

De esta manera, el Gobierno mantendrá durante noviembre el refuerzo previsional de $70.000, cuyo importe permanece sin modificaciones pese a las actualizaciones mensuales de las jubilaciones y pensiones.