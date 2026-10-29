Platense venció a Atlético Tucumán por penales y es finalista de la Copa Argentina

Fue el héroe en los cuartos de final de la Libertadores contra Coquimbo Unido. Repitió en los octavos de final ante Instituto de la Copa Argentina. Y para demostrar que nada de lo logrado fue casualidad, Juan Pablo Cozzani volvió a aparecer cuando las papas quemaban para poner el pecho en el momento indicado y meter a Platense en la gran final del torneo federal, en la que esperará por el ganador del cruce entre Boca y Banfield por la otra semi.

La intuición del arquero en la definición con Atlético Tucumán dejó al Calamar al borde de volver a hacer historia. Como lo hizo cuando se consagró campeón del Torneo Apertura 2025. Como cuando pasó la fase de grupos en su primera Libertadores y hasta se ilusionó con dejar en el camino al poderoso Fluminense. Este Marrón se acostumbró a pelear cosas importante. Se acostumbró a aparecer en finales. Claro, por algo disputará su cuarto partido decisivo en los últimos tres años.

Cozzani fue el que terminó coronando una noche llena de épica. Porque no tuvo un buen comienzo. Porque empezó perdiendo por la aparición de Renzo Tesuri en el primer tiempo. Porque se encontró con una lluvia inesperada que fue complicando el terreno de juego. Sin embargo, este Platense de los milagros no se desesperó y aguardó el instante indicado para torcer la historia a su favor, algo inesperado hasta unos minutos antes del cabezazo de Nicolás Retamar, a los 13’ del complemento.

El Calamar pasó de ser dominado a dominar. Pasó de sufrir por las buenas sensaciones del conjunto de Julio César Falcioni a crecer a partir de la igualdad. Sin sobrarle demasiado, los de Martín Palermo estuvieron muy cerca de dar vuelta el resultado. Luis Ingolotti le ahogó el grito a Iván Gómez y, cerca del cierre del encuentro, Gonzalo Lencina erró una chance inmejorable luego de un buen centro atrás de Retamar, uno de los más movedizos.

Luego, ya en el momento de la definición, Cozzani volvió a emerjer como la gran figura de Tense, como cuando le atajó un tiro a Coquimbo Unido y cuando le paró tres a Instituto. Lejos de temblarle las piernas -y las manos-, el arquero estuvo firme para adivinarle la intención a Gabriel Compagnucci y, tras el último disparo de Guido Mainero (una vez más siendo determinante, como con Huracán), sellar el pasaje a la finalísima de la Copa Argentina.

Poco importaron los 1.500 kilómetros de diferencia que hay desde Vicente López hasta el Padre Martearena de Salta. Poco importaron las dificultades que tuvo que atravesar el equipo en el traslado. Poco importaron las complicaciones del partido. Claro, porque la confianza, la entrega, el amor por la camiseta y la convicción que impregnó Palermo lo llevó a no bajar los brazos y soñar con la segunda estrella.

Fuente: Olé