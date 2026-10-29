Pedófilo de las cámaras ocultas: uno a uno, los hechos imputados

La investigación contra Gustavo Alexis Cartés Molina, detenido en Bahía por presuntamente producir material de abuso sexual infantil mediante cámaras ocultas, permitió reconstruir una serie de hechos ocurridos entre 2018 y 2023.

Según consta en el expediente, la Fiscalía le atribuye 12 hechos relacionados con la tenencia, distribución y producción de ese material, además de un episodio de abuso sexual ocurrido en 2014.

Los investigadores identificaron a tres menores de edad que aparecen en las grabaciones, pero también hallaron registros de otras personas cuya identidad aún no pudo establecerse.

Los primeros cinco hechos corresponden al material encontrado durante un allanamiento realizado el 26 de abril de 2023 en una vivienda de D'Orbigny al 1700. En ese operativo, personal de la División Cibercrimen Región Interior Sur secuestró cinco unidades de almacenamiento con miles de fotografías y videos de explotación sexual infantil.

Hecho 1: En un disco rígido Toshiba se encontraron al menos 10.000 imágenes y 602 videos que involucraban a menores de 18 años y, en algunos casos, a niños menores de 13.

Hecho 2: En otra unidad, de la marca Hewlett Packard, los investigadores detectaron 53 archivos adicionales entre fotografías y grabaciones con contenido de explotación sexual infantil.

Hecho 3: Un tercer disco rígido, Seagate Barracuda, contenía 1.312 videos almacenados en una carpeta específica, también vinculados con menores de edad.

Hecho 4: En una unidad Hitachi se encontraron al menos 200 grabaciones adicionales, guardadas en una carpeta denominada Incoming.

Hecho 5: En un disco de estado sólido EMTEC se detectaron otras 100 fotografías y 15 grabaciones.

Hecho 6: La Fiscalía sostiene que, entre el 12 de marzo de 2020 y el 17 de marzo de 2023, Cartés Molina distribuyó o facilitó 3.903 videos de explotación sexual infantil mediante eMule, un programa que permite intercambiar archivos entre usuarios de internet.

Los siguientes seis hechos corresponden a material que el acusado habría producido personalmente mediante cámaras ocultas instaladas en baños privados.

Hecho 7: El 28 de septiembre de 2019 habría obtenido 11 fotografías de una menor de edad mediante un dispositivo colocado clandestinamente en un baño particular.

Hecho 8: Durante cinco jornadas de enero de 2018, concretamente los días 24, 25, 27, 28 y 29, habría realizado cinco grabaciones de una menor sin su conocimiento.

Hecho 9: El 23 de febrero de 2019 habría registrado otro video de una menor mediante una cámara oculta instalada en un baño privado.

Hecho 10: El 9 de abril de 2021 habría producido una nueva grabación clandestina de una menor mientras se encontraba en una situación de intimidad.

Hecho 11: Durante ocho jornadas de enero de 2022 habría obtenido nueve videos de una menor de edad mediante dispositivos ocultos. Las fechas identificadas son el 15, 21, 24, 25, 27, 28, 29 y 31 de ese mes.

Hecho 12: Durante la segunda quincena de enero de 2022, en una fecha que no pudo establecerse con precisión, habría realizado al menos otra grabación clandestina de una menor.

A estos doce hechos se suma una acusación por un episodio de abuso sexual ocurrido en 2014, sobre el cual no se proporcionaron mayores precisiones.

La investigación está a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, quien explicó en La Brújula 24 que el acusado utilizaba pequeñas cámaras disimuladas en percheros para obtener imágenes sin el consentimiento de las víctimas. Además, los investigadores encontraron filmaciones hechas con teléfonos celulares en comercios, espacios públicos y lugares de trabajo, donde aparecen mujeres adultas que aparentemente desconocían que estaban siendo grabadas.

Hasta el momento, tres menores fueron identificadas entre las víctimas, aunque el análisis del material secuestrado continúa y no se descarta que puedan surgir más casos. Cartés Molina se negó a declarar ante la Justicia y permanece detenido mientras avanza la investigación.