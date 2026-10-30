Cuatro partidos abren este viernes la fecha 15: juegan Racing y Rosario Central

La Liga Profesional de Fútbol pondrá en marcha este viernes la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, con cuatro encuentros correspondientes a la Zona B. La jornada se disputará en dos turnos, a las 19 y a las 21.15, con partidos que tendrán incidencia en la clasificación a los octavos de final y en la lucha por las posiciones de la tabla.

Rosario Central llegará como uno de los equipos mejor ubicados de su grupo, mientras que Racing intentará mejorar su posición en la recta final de la fase regular. También habrá compromisos importantes para Gimnasia de La Plata, Huracán y Tigre.

El campeonato está organizado en dos zonas de 15 equipos. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, por lo que los puntos de las últimas jornadas resultan determinantes para definir los clasificados.

Rosario Central buscará sostener la punta ante Sarmiento

Uno de los encuentros destacados será el que disputarán Sarmiento y Rosario Central, desde las 21.15, en el estadio Eva Perón de Junín.

El conjunto rosarino llega a la fecha con 28 puntos en 14 partidos y comparte el primer puesto de la Zona B con Argentinos Juniors. Una victoria le permitiría sumar puntos importantes en la disputa por las primeras posiciones de cara a los cruces eliminatorios.

Sarmiento, por su parte, acumula 21 unidades y ocupa el séptimo lugar, dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final.

El árbitro principal será Andrés Merlos, acompañado por José Carreras en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Racing recibirá a Aldosivi con la necesidad de sumar

Racing enfrentará a Aldosivi desde las 21.15 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, en otro compromiso correspondiente a la Zona B.

La Academia llega con 12 puntos, ubicada en el decimotercer puesto del grupo, mientras que el equipo de Mar del Plata suma 11 unidades y aparece inmediatamente por debajo.

Ambos conjuntos necesitan sumar en el tramo final del campeonato. La diferencia respecto de los equipos ubicados en zona de clasificación obliga a los dos a buscar una victoria.

Nazareno Arasa será el encargado de dirigir el encuentro, con Yamil Possi en el VAR. El partido se podrá ver por ESPN Premium.

Gimnasia visitará a Estudiantes de Río Cuarto

La jornada comenzará a las 19 con el enfrentamiento entre Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de La Plata, en el estadio Antonio Candini.

El equipo cordobés llega con nueve puntos y ocupa el último puesto de la Zona B. Será su última presentación como local en esta fase del Torneo Clausura.

Gimnasia, en cambio, acumula 25 unidades y se encuentra en el tercer lugar del grupo, por lo que buscará consolidar su posición entre los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

El árbitro será Juan Pablo Loustau, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR. El encuentro será televisado por TNT Sports.

Huracán y Tigre se enfrentarán en Parque Patricios

También desde las 19, Huracán recibirá a Tigre en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Globo llega con 19 puntos y se ubica en el octavo puesto de la Zona B, el último que otorga clasificación a los octavos de final.

Tigre suma 13 unidades y necesita conseguir un resultado favorable para mantener sus posibilidades de mejorar su posición en la tabla.

Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y Juan Pafundi estará en el VAR. El encuentro está anunciado por ESPN y ESPN Premium.

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes 1 Instituto 32 14 10 2 2 21 10 11 GGGEGG 2 Vélez 27 14 7 6 1 23 13 10 EGEPGG 3 Boca Jrs. 27 14 7 6 1 22 14 8 GGGEGG 4 Defensa 27 14 8 3 3 20 13 7 GEGGPG 5 Lanús 24 14 7 3 4 17 10 7 GGEGGE 6 Newell’s 21 14 5 6 3 13 10 3 EGEPGE 7 Gimnasia Mendoza 20 14 6 2 6 16 15 1 PEPGPP 8 Independiente 19 14 5 4 5 12 14 -2 EGPEEP 9 San Lorenzo 18 14 5 3 6 7 12 -5 EPPGGE 10 Unión 17 14 5 2 7 21 23 -2 PPPPEG 11 Estudiantes 14 14 4 2 8 17 18 -1 GPGEPP 12 Platense 14 14 3 5 6 14 20 -6 PPEEPG 13 Dep. Riestra 12 14 2 6 6 10 14 -4 PEEPEP 14 Central Córdoba 10 14 2 4 8 11 23 -12 PEEEPP 15 Talleres 9 14 2 3 9 13 22 -9 GPPEPP

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes 1 Central 28 14 8 4 2 22 11 11 GGEGGG 2 Argentinos Jrs. 28 14 8 4 2 18 11 7 EPGEGG 3 Gimnasia LP 25 14 7 4 3 21 18 3 EEEEGG 4 River 23 14 7 2 5 19 13 6 GPGEGG 5 Belgrano 22 14 6 4 4 14 11 3 EGGGPP 6 Barracas 22 14 6 4 4 13 11 2 EPGGEG 7 Sarmiento 21 14 6 3 5 22 21 1 EPGEEP 8 Huracán 19 14 5 4 5 12 14 -2 GGGPPP 9 Independiente Riv. 19 14 5 4 5 17 22 -5 GGEPEP 10 At. Tucumán 17 14 4 5 5 13 13 0 PPPEPG 11 Banfield 14 14 3 5 6 15 20 -5 EEEGPE 12 Tigre 13 14 3 4 7 13 16 -3 PPPPEP 13 Racing 12 14 3 3 8 14 21 -7 PGGPEP 14 Aldosivi 11 14 3 2 9 15 22 -7 PGPPPG 15 Estudiantes RC 9 14 2 3 9 9 19 -10 PPPPGP

Tabla General

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG 1 Boca Jrs. 57 30 15 12 3 44 23 21 2 Argentinos Jrs. 57 30 16 9 5 35 24 11 3 Central 56 30 16 8 6 42 27 15 4 Vélez 55 30 14 13 3 41 25 16 5 Instituto 53 30 16 5 9 38 27 11 6 Independiente Riv. 53 30 15 8 7 46 37 9 7 River 52 30 16 4 10 41 25 16 8 Gimnasia LP 51 30 15 6 9 40 37 3 9 Lanús 48 30 13 9 8 35 25 10 10 Belgrano 48 30 13 9 8 31 24 7 11 Defensa 46 30 12 10 8 38 34 4 12 Estudiantes 45 30 13 6 11 36 25 11 13 Independiente 43 30 11 10 9 36 34 2 14 Barracas 43 30 11 10 9 28 26 2 15 Huracán 41 30 10 11 9 29 27 2 16 San Lorenzo 40 30 10 10 10 21 26 -5 17 Sarmiento 40 30 12 4 14 35 41 -6 18 Gimnasia Mendoza 39 30 11 6 13 30 37 -7 19 Unión 38 30 10 8 12 45 43 2 20 Newell’s 36 30 8 12 10 28 37 -9 21 Talleres 35 30 9 8 13 30 35 -5 22 Tigre 33 30 7 12 11 31 31 0 23 Racing 33 30 8 9 13 31 36 -5 24 Banfield 32 30 8 8 14 32 39 -7 25 At. Tucumán 31 30 7 10 13 28 33 -5 26 Platense 30 30 6 12 12 24 35 -11 27 Central Córdoba 26 30 6 8 16 22 44 -22 28 Dep. Riestra 23 30 3 14 13 15 26 -11 29 Aldosivi 19 30 3 10 17 21 41 -20 30 Estudiantes RC 14 30 3 5 22 14 43 -29

Fuente: Diario Neuquino