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Cuatro partidos abren este viernes la fecha 15: juegan Racing y Rosario Central

El Torneo Clausura 2026 comenzará este viernes 30 de octubre su penúltima fecha de la fase regular.

| 🕒 29 mins. de lectura.

La Liga Profesional de Fútbol pondrá en marcha este viernes la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, con cuatro encuentros correspondientes a la Zona B. La jornada se disputará en dos turnos, a las 19 y a las 21.15, con partidos que tendrán incidencia en la clasificación a los octavos de final y en la lucha por las posiciones de la tabla.

Rosario Central llegará como uno de los equipos mejor ubicados de su grupo, mientras que Racing intentará mejorar su posición en la recta final de la fase regular. También habrá compromisos importantes para Gimnasia de La Plata, Huracán y Tigre.

El campeonato está organizado en dos zonas de 15 equipos. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, por lo que los puntos de las últimas jornadas resultan determinantes para definir los clasificados.

Rosario Central buscará sostener la punta ante Sarmiento

Uno de los encuentros destacados será el que disputarán Sarmiento y Rosario Central, desde las 21.15, en el estadio Eva Perón de Junín.

El conjunto rosarino llega a la fecha con 28 puntos en 14 partidos y comparte el primer puesto de la Zona B con Argentinos Juniors. Una victoria le permitiría sumar puntos importantes en la disputa por las primeras posiciones de cara a los cruces eliminatorios.

Sarmiento, por su parte, acumula 21 unidades y ocupa el séptimo lugar, dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final.

El árbitro principal será Andrés Merlos, acompañado por José Carreras en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Racing recibirá a Aldosivi con la necesidad de sumar

Racing enfrentará a Aldosivi desde las 21.15 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, en otro compromiso correspondiente a la Zona B.

La Academia llega con 12 puntos, ubicada en el decimotercer puesto del grupo, mientras que el equipo de Mar del Plata suma 11 unidades y aparece inmediatamente por debajo.

Ambos conjuntos necesitan sumar en el tramo final del campeonato. La diferencia respecto de los equipos ubicados en zona de clasificación obliga a los dos a buscar una victoria.

Nazareno Arasa será el encargado de dirigir el encuentro, con Yamil Possi en el VAR. El partido se podrá ver por ESPN Premium.

Gimnasia visitará a Estudiantes de Río Cuarto

La jornada comenzará a las 19 con el enfrentamiento entre Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de La Plata, en el estadio Antonio Candini.

El equipo cordobés llega con nueve puntos y ocupa el último puesto de la Zona B. Será su última presentación como local en esta fase del Torneo Clausura.

Gimnasia, en cambio, acumula 25 unidades y se encuentra en el tercer lugar del grupo, por lo que buscará consolidar su posición entre los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

El árbitro será Juan Pablo Loustau, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR. El encuentro será televisado por TNT Sports.

Huracán y Tigre se enfrentarán en Parque Patricios

También desde las 19, Huracán recibirá a Tigre en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Globo llega con 19 puntos y se ubica en el octavo puesto de la Zona B, el último que otorga clasificación a los octavos de final.

Tigre suma 13 unidades y necesita conseguir un resultado favorable para mantener sus posibilidades de mejorar su posición en la tabla.

Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y Juan Pafundi estará en el VAR. El encuentro está anunciado por ESPN y ESPN Premium.

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos.PTSPJGEPGFGCDGResultados recientes
1InstitutoInstituto32141022211011GGGEGG
2VélezVélez2714761231310EGEPGG
3Boca Jrs.Boca Jrs.271476122148GGGEGG
4DefensaDefensa271483320137GEGGPG
5LanúsLanús241473417107GGEGGE
6Newell'sNewell’s211456313103EGEPGE
7Gimnasia MendozaGimnasia Mendoza201462616151PEPGPP
8IndependienteIndependiente19145451214-2EGPEEP
9San LorenzoSan Lorenzo1814536712-5EPPGGE
10UniónUnión17145272123-2PPPPEG
11EstudiantesEstudiantes14144281718-1GPGEPP
12PlatensePlatense14143561420-6PPEEPG
13Dep. RiestraDep. Riestra12142661014-4PEEPEP
14Central CórdobaCentral Córdoba10142481123-12PEEEPP
15TalleresTalleres9142391322-9GPPEPP

Grupo B

Pos.PTSPJGEPGFGCDGResultados recientes
1CentralCentral2814842221111GGEGGG
2Argentinos Jrs.Argentinos Jrs.281484218117EPGEGG
3Gimnasia LPGimnasia LP251474321183EEEEGG
4RiverRiver231472519136GPGEGG
5BelgranoBelgrano221464414113EGGGPP
6BarracasBarracas221464413112EPGGEG
7SarmientoSarmiento211463522211EPGEEP
8HuracánHuracán19145451214-2GGGPPP
9Independiente Riv.Independiente Riv.19145451722-5GGEPEP
10At. TucumánAt. Tucumán171445513130PPPEPG
11BanfieldBanfield14143561520-5EEEGPE
12TigreTigre13143471316-3PPPPEP
13RacingRacing12143381421-7PGGPEP
14AldosiviAldosivi11143291522-7PGPPPG
15Estudiantes RCEstudiantes RC914239919-10PPPPGP

Tabla General

Pos.PTSPJGEPGFGCDG
1Boca Jrs.Boca Jrs.573015123442321
2Argentinos Jrs.Argentinos Jrs.57301695352411
3CentralCentral56301686422715
4VélezVélez553014133412516
5InstitutoInstituto53301659382711
6Independiente Riv.Independiente Riv.5330158746379
7RiverRiver523016410412516
8Gimnasia LPGimnasia LP5130156940373
9LanúsLanús48301398352510
10BelgranoBelgrano4830139831247
11DefensaDefensa46301210838344
12EstudiantesEstudiantes453013611362511
13IndependienteIndependiente43301110936342
14BarracasBarracas43301110928262
15HuracánHuracán41301011929272
16San LorenzoSan Lorenzo40301010102126-5
17SarmientoSarmiento4030124143541-6
18Gimnasia MendozaGimnasia Mendoza3930116133037-7
19UniónUnión38301081245432
20Newell'sNewell’s3630812102837-9
21TalleresTalleres353098133035-5
22TigreTigre33307121131310
23RacingRacing333089133136-5
24BanfieldBanfield323088143239-7
25At. TucumánAt. Tucumán3130710132833-5
26PlatensePlatense3030612122435-11
27Central CórdobaCentral Córdoba263068162244-22
28Dep. RiestraDep. Riestra2330314131526-11
29AldosiviAldosivi1930310172141-20
30Estudiantes RCEstudiantes RC143035221443-29

Fuente: Diario Neuquino

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