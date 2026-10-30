Deportes
Cuatro partidos abren este viernes la fecha 15: juegan Racing y Rosario Central
El Torneo Clausura 2026 comenzará este viernes 30 de octubre su penúltima fecha de la fase regular.
La Liga Profesional de Fútbol pondrá en marcha este viernes la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, con cuatro encuentros correspondientes a la Zona B. La jornada se disputará en dos turnos, a las 19 y a las 21.15, con partidos que tendrán incidencia en la clasificación a los octavos de final y en la lucha por las posiciones de la tabla.
Rosario Central llegará como uno de los equipos mejor ubicados de su grupo, mientras que Racing intentará mejorar su posición en la recta final de la fase regular. También habrá compromisos importantes para Gimnasia de La Plata, Huracán y Tigre.
El campeonato está organizado en dos zonas de 15 equipos. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, por lo que los puntos de las últimas jornadas resultan determinantes para definir los clasificados.
Rosario Central buscará sostener la punta ante Sarmiento
Uno de los encuentros destacados será el que disputarán Sarmiento y Rosario Central, desde las 21.15, en el estadio Eva Perón de Junín.
El conjunto rosarino llega a la fecha con 28 puntos en 14 partidos y comparte el primer puesto de la Zona B con Argentinos Juniors. Una victoria le permitiría sumar puntos importantes en la disputa por las primeras posiciones de cara a los cruces eliminatorios.
Sarmiento, por su parte, acumula 21 unidades y ocupa el séptimo lugar, dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final.
El árbitro principal será Andrés Merlos, acompañado por José Carreras en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.
Racing recibirá a Aldosivi con la necesidad de sumar
Racing enfrentará a Aldosivi desde las 21.15 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, en otro compromiso correspondiente a la Zona B.
La Academia llega con 12 puntos, ubicada en el decimotercer puesto del grupo, mientras que el equipo de Mar del Plata suma 11 unidades y aparece inmediatamente por debajo.
Ambos conjuntos necesitan sumar en el tramo final del campeonato. La diferencia respecto de los equipos ubicados en zona de clasificación obliga a los dos a buscar una victoria.
Nazareno Arasa será el encargado de dirigir el encuentro, con Yamil Possi en el VAR. El partido se podrá ver por ESPN Premium.
Gimnasia visitará a Estudiantes de Río Cuarto
La jornada comenzará a las 19 con el enfrentamiento entre Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de La Plata, en el estadio Antonio Candini.
El equipo cordobés llega con nueve puntos y ocupa el último puesto de la Zona B. Será su última presentación como local en esta fase del Torneo Clausura.
Gimnasia, en cambio, acumula 25 unidades y se encuentra en el tercer lugar del grupo, por lo que buscará consolidar su posición entre los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.
El árbitro será Juan Pablo Loustau, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR. El encuentro será televisado por TNT Sports.
Huracán y Tigre se enfrentarán en Parque Patricios
También desde las 19, Huracán recibirá a Tigre en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
El Globo llega con 19 puntos y se ubica en el octavo puesto de la Zona B, el último que otorga clasificación a los octavos de final.
Tigre suma 13 unidades y necesita conseguir un resultado favorable para mantener sus posibilidades de mejorar su posición en la tabla.
Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y Juan Pafundi estará en el VAR. El encuentro está anunciado por ESPN y ESPN Premium.
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|Instituto
|32
|14
|10
|2
|2
|21
|10
|11
|GGGEGG
|2
|Vélez
|27
|14
|7
|6
|1
|23
|13
|10
|EGEPGG
|3
|Boca Jrs.
|27
|14
|7
|6
|1
|22
|14
|8
|GGGEGG
|4
|Defensa
|27
|14
|8
|3
|3
|20
|13
|7
|GEGGPG
|5
|Lanús
|24
|14
|7
|3
|4
|17
|10
|7
|GGEGGE
|6
|Newell’s
|21
|14
|5
|6
|3
|13
|10
|3
|EGEPGE
|7
|Gimnasia Mendoza
|20
|14
|6
|2
|6
|16
|15
|1
|PEPGPP
|8
|Independiente
|19
|14
|5
|4
|5
|12
|14
|-2
|EGPEEP
|9
|San Lorenzo
|18
|14
|5
|3
|6
|7
|12
|-5
|EPPGGE
|10
|Unión
|17
|14
|5
|2
|7
|21
|23
|-2
|PPPPEG
|11
|Estudiantes
|14
|14
|4
|2
|8
|17
|18
|-1
|GPGEPP
|12
|Platense
|14
|14
|3
|5
|6
|14
|20
|-6
|PPEEPG
|13
|Dep. Riestra
|12
|14
|2
|6
|6
|10
|14
|-4
|PEEPEP
|14
|Central Córdoba
|10
|14
|2
|4
|8
|11
|23
|-12
|PEEEPP
|15
|Talleres
|9
|14
|2
|3
|9
|13
|22
|-9
|GPPEPP
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|Central
|28
|14
|8
|4
|2
|22
|11
|11
|GGEGGG
|2
|Argentinos Jrs.
|28
|14
|8
|4
|2
|18
|11
|7
|EPGEGG
|3
|Gimnasia LP
|25
|14
|7
|4
|3
|21
|18
|3
|EEEEGG
|4
|River
|23
|14
|7
|2
|5
|19
|13
|6
|GPGEGG
|5
|Belgrano
|22
|14
|6
|4
|4
|14
|11
|3
|EGGGPP
|6
|Barracas
|22
|14
|6
|4
|4
|13
|11
|2
|EPGGEG
|7
|Sarmiento
|21
|14
|6
|3
|5
|22
|21
|1
|EPGEEP
|8
|Huracán
|19
|14
|5
|4
|5
|12
|14
|-2
|GGGPPP
|9
|Independiente Riv.
|19
|14
|5
|4
|5
|17
|22
|-5
|GGEPEP
|10
|At. Tucumán
|17
|14
|4
|5
|5
|13
|13
|0
|PPPEPG
|11
|Banfield
|14
|14
|3
|5
|6
|15
|20
|-5
|EEEGPE
|12
|Tigre
|13
|14
|3
|4
|7
|13
|16
|-3
|PPPPEP
|13
|Racing
|12
|14
|3
|3
|8
|14
|21
|-7
|PGGPEP
|14
|Aldosivi
|11
|14
|3
|2
|9
|15
|22
|-7
|PGPPPG
|15
|Estudiantes RC
|9
|14
|2
|3
|9
|9
|19
|-10
|PPPPGP
Tabla General
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|1
|Boca Jrs.
|57
|30
|15
|12
|3
|44
|23
|21
|2
|Argentinos Jrs.
|57
|30
|16
|9
|5
|35
|24
|11
|3
|Central
|56
|30
|16
|8
|6
|42
|27
|15
|4
|Vélez
|55
|30
|14
|13
|3
|41
|25
|16
|5
|Instituto
|53
|30
|16
|5
|9
|38
|27
|11
|6
|Independiente Riv.
|53
|30
|15
|8
|7
|46
|37
|9
|7
|River
|52
|30
|16
|4
|10
|41
|25
|16
|8
|Gimnasia LP
|51
|30
|15
|6
|9
|40
|37
|3
|9
|Lanús
|48
|30
|13
|9
|8
|35
|25
|10
|10
|Belgrano
|48
|30
|13
|9
|8
|31
|24
|7
|11
|Defensa
|46
|30
|12
|10
|8
|38
|34
|4
|12
|Estudiantes
|45
|30
|13
|6
|11
|36
|25
|11
|13
|Independiente
|43
|30
|11
|10
|9
|36
|34
|2
|14
|Barracas
|43
|30
|11
|10
|9
|28
|26
|2
|15
|Huracán
|41
|30
|10
|11
|9
|29
|27
|2
|16
|San Lorenzo
|40
|30
|10
|10
|10
|21
|26
|-5
|17
|Sarmiento
|40
|30
|12
|4
|14
|35
|41
|-6
|18
|Gimnasia Mendoza
|39
|30
|11
|6
|13
|30
|37
|-7
|19
|Unión
|38
|30
|10
|8
|12
|45
|43
|2
|20
|Newell’s
|36
|30
|8
|12
|10
|28
|37
|-9
|21
|Talleres
|35
|30
|9
|8
|13
|30
|35
|-5
|22
|Tigre
|33
|30
|7
|12
|11
|31
|31
|0
|23
|Racing
|33
|30
|8
|9
|13
|31
|36
|-5
|24
|Banfield
|32
|30
|8
|8
|14
|32
|39
|-7
|25
|At. Tucumán
|31
|30
|7
|10
|13
|28
|33
|-5
|26
|Platense
|30
|30
|6
|12
|12
|24
|35
|-11
|27
|Central Córdoba
|26
|30
|6
|8
|16
|22
|44
|-22
|28
|Dep. Riestra
|23
|30
|3
|14
|13
|15
|26
|-11
|29
|Aldosivi
|19
|30
|3
|10
|17
|21
|41
|-20
|30
|Estudiantes RC
|14
|30
|3
|5
|22
|14
|43
|-29
Fuente: Diario Neuquino
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