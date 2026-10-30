Maradona cumpliría 66 años: el recuerdo imborrable del "D10S" que cambió la historia del fútbol

Este viernes 30 de octubre de 2026, Diego Armando Maradona cumpliría 66 años.

A pesar de su partida física el 25 de noviembre de 2020, la astro del fútbol argentino y mundial, nacido en Villa Fiorito, sigue más vivo que nunca en la memoria colectiva.

Las calles hablan: el Diego permanece vivo en cada mural, en cada cancha y en el corazón de millones de futboleros que continúan venerando su legado absoluto.

El '10' nació el 30 de octubre de 1960 en el Policlínico Evita de Lanús. De chico, Diego arrancó a construir su mito sin saberlo, aunque muchas imágenes parecen demostrar lo contrario.

"Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este", dijo, con apenas unos años, en una recordada entrevista.

Con apenas 15 años, un 20 de octubre de 1976, debutó en la Primera División de Argentinos Juniors deslumbrando a todos con una actuación que quedaría en la memoria de los presentes como "yo vi al primer Diego".

La trayectoria de Maradona estuvo marcada por epopeyas que marcaron a fuego a distintos pueblos y camisetas:

Paso por Boca y Europa: en 1981 llegó a Boca para coronarse campeón del Torneo Metropolitano, antes de dar el salto al Barcelona, donde cosechó tres títulos locales.

en 1981 llegó a Boca para coronarse campeón del Torneo Metropolitano, antes de dar el salto al Barcelona, donde cosechó tres títulos locales. El hito napolitano: en 1984 aterrizó en un humilde Napoli y transformó para siempre el fútbol italiano. Desafiando al poderoso norte de Italia, lideró al equipo azzurro para ganar dos Scudettos, la Copa Italia y la Copa de la UEFA, convirtiéndose en un verdadero patrono para la ciudad del sur.

en 1984 aterrizó en un humilde Napoli y transformó para siempre el fútbol italiano. Desafiando al poderoso norte de Italia, lideró al equipo azzurro para ganar dos Scudettos, la Copa Italia y la Copa de la UEFA, convirtiéndose en un verdadero patrono para la ciudad del sur. La cima del mundo: Con la Selección argentina alcanzó el cielo de la gloria en el Mundial de México 1986. Como capitán y guía del equipo de Carlos Salvador Bilardo, firmó ante Inglaterra en los cuartos de final los dos goles más célebres de la historia del fútbol: la inolvidable "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", una obra de arte que dejó en el camino a media tropa británica.

Luego de alcanzar la final en Italia 1990 y tras su paso por el Sevilla y Newell's Old Boys, Diego vivió su última gran función en Estados Unidos 1994 antes del recordado y doloroso corte de piernas.

Su regreso a Boca en 1995 bajó el telón de su carrera profesional en un superclásico disputado en octubre de 1997.

Más tarde, la "asignatura pendiente" que había tras colgar los botines se cumplió: el Diego vistió el buzo de DT de la Selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Y tras dirigir varios clubes, dejando su huella hasta su último día en cada uno de ellos, fue en Gimnasia y Esgrima La Plata donde se despidió del mundo del fútbol.

Fuente: Cronica