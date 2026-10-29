Monotributistas y autónomos bahienses registran las mayores dificultades para pagar deudas

Las dificultades para pagar las deudas también afectan a la actividad privada, con los monotributistas y autónomos entre los sectores que presentan mayores niveles de mora en Bahía Blanca, de acuerdo con el relevamiento más reciente del Mapa de la Deuda.

El informe, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), utiliza información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La tasa de mora total de las empresas en la ciudad se ubicó en agosto (último dato disponible) en 5,91%, con un incremento de 2,5 puntos porcentuales con respecto a abril (la referencia más lejana que muestra el relevamiento). Además, la cifra está por encima tanto del promedio de la provincia como del nacional.

La tasa de mora se refiere a la proporción sobre el monto total adeudado que tiene un retraso de pago de al menos tres meses.

Los más comprometidos en Bahía son los monotributistas y autónomos, con una morosidad de 9,14%, por un monto total de $30.744,43 millones. De acuerdo con los datos, se trata de 4.356 personas que tienen un retraso promedio de $7,06 millones cada una.

La situación varía dependiendo del rubro. Así, la mora es más alta entre los que se dedican a los sectores de construcción (14,04%), comercio (13,26%), industria (13,13%) y servicios (8,32%), mientras que los niveles más bajos están en el rubro del agro (1,97%).

En cuanto a las entidades con las que los monotributistas y autónomos tienen deudas, los niveles de morosidad son más elevados en el caso de las entidades no financieras (22,14%), en mutuales y cooperativas (21,8%), neobancos (15,62%) y bancos privados (10,62%).

Por otro lado, la tasa de mora también varía por el tamaño de las compañías: así, las grandes registran una morosidad de 6,48% (2,52 puntos porcentuales más que en abril) y las pymes un 4,38% (2,23 puntos de alza). Dentro de estas últimas destacan las micro con una tasa de mora de 15,39%.