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Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina: "No tenía impedimentos de Interpol"
El jefe de Gabinete aseguró que el senador brasileño ingresó y abandonó el país con la documentación en regla. El viaje hacia Estados Unidos, tras su derrota electoral frente a Lula da Silva, generó cuestionamientos de la oposición por la presunta colaboración del Gobierno argentino.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este jueves el procedimiento migratorio que permitió a Flávio Bolsonaro salir de Argentina rumbo a Estados Unidos, luego de abandonar Brasil tras su derrota en las elecciones presidenciales.
El funcionario aseguró que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro no tenía restricciones internacionales que impidieran su ingreso o salida del territorio argentino y respaldó la actuación de las autoridades migratorias.
“Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó.
Las declaraciones se produjeron durante la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se desarrolla en Rosario con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector empresarial.
Ante las consultas sobre las circunstancias del traslado, Santilli insistió en que no existían impedimentos legales para que el dirigente brasileño continuara su viaje.
“Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a Estados Unidos vía Guayaquil”, sostuvo.
Y agregó: “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”.
Bolsonaro llegó a Argentina el martes por la noche junto a su esposa y sus dos hijas, después de cruzar desde Brasil por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.
Posteriormente, la familia abordó un avión privado que partió desde el aeropuerto de la ciudad misionera, realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, y continuó hacia Miami, Estados Unidos.
El viaje generó una fuerte controversia política debido a que la Justicia brasileña había dispuesto restricciones para que Bolsonaro abandonara su país, en el marco de investigaciones judiciales en su contra.
Sin embargo, desde el Gobierno argentino sostienen que esas medidas no se traducían en una orden de captura internacional ni en una restricción que las autoridades migratorias locales pudieran ejecutar.
La situación provocó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición, que reclamaron explicaciones sobre el conocimiento y la eventual participación de funcionarios nacionales en la organización del traslado.
Según publicó Infobae, desde la Casa Rosada se habría facilitado la posibilidad de utilizar Puerto Iguazú como punto de partida hacia Estados Unidos, mientras que integrantes del Gobierno estaban al tanto de los detalles logísticos de la operación.
En ese contexto, legisladores opositores impulsaron pedidos de informes y denuncias para determinar si existió algún tipo de colaboración oficial que permitiera concretar la salida del dirigente brasileño.
Por otra parte, Santilli evitó pronunciarse sobre las consecuencias políticas de la derrota de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial del último domingo.
“Es un tema que lo tiene que analizar otro. El impacto de Brasil es de Brasil”, respondió el jefe de Gabinete, sin profundizar sobre el escenario político del país vecino.
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