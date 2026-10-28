La región
Pagó con un cheque falso, lo descubrieron y le secuestraron armas
La Policía recuperó las herramientas adquiridas y secuestró una camioneta, dinero en efectivo y cuatro armas de fuego.
Un hombre de 47 años fue detenido en Adolfo Gonzales Chaves acusado de haber comprado una motoguadaña y una máquina para cortar césped por $1.350.000 mediante la utilización de un cheque falso. Durante un allanamiento, la Policía recuperó los elementos y secuestró armas, dinero y una camioneta.
Según la investigación, para concretar la operación el sospechoso habría utilizado como intermediaria a otra persona, que fue quien entregó el cheque en el comercio. Los investigadores analizan si se aprovechó de una situación de vulnerabilidad para facilitar la maniobra, circunstancia que deberá ser determinada durante el proceso judicial.
A partir de testimonios, tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad, personal de la Estación de Policía Comunal identificó como sospechoso a Cristian Andrés Zinni, de 47 años y vecino de esa localidad.
Con intervención de la Justicia se realizó un allanamiento de necesidad y urgencia en el que fueron recuperadas la motoguadaña y la máquina para cortar césped denunciadas.
Además, los efectivos secuestraron $950.000 en efectivo, una camioneta Chevrolet S-10 que habría sido utilizada durante la maniobra y un teléfono celular.
En el lugar también fueron halladas cuatro armas de fuego: tres escopetas y una carabina calibre .22 con mira telescópica, además de cartuchos y municiones de distintos calibres. De acuerdo con la información policial, no pudo acreditarse la documentación correspondiente para su tenencia.
El hombre quedó a disposición de la Justicia en una causa por estafa, falsificación de documento público y tenencia ilegal de arma de fuego.
Intervienen la UFIJ N° 13 de Tres Arroyos, a cargo del fiscal Facundo Lemble; la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, encabezada por Juan C. Ustarroz; y el Juzgado de Garantías en turno.
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