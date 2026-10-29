Causa ANDIS: Gendarmería no pudo confirmar la autenticidad de los audios de Spagnuolo

Un peritaje realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos.

Según informó Infobae, los especialistas tampoco pudieron establecer técnicamente que las voces registradas correspondan a las personas mencionadas en la causa.

El análisis encontró discontinuidades abruptas, inconsistencias acústicas y señales compatibles con procesos de regrabación, elementos que podrían indicar la existencia de cortes o modificaciones posteriores a la grabación original.

Uno de los aspectos centrales del informe es que la cadena de custodia de los archivos se había interrumpido antes de que el material llegara a manos de los peritos.

Esta circunstancia impidió garantizar que las grabaciones examinadas fueran idénticas a las obtenidas originalmente y que no hubieran sufrido alteraciones durante su circulación.

Los especialistas también señalaron que no pudieron descartar la utilización de herramientas de inteligencia artificial para modificar o generar voces.

Sin embargo, el informe no establece de manera concluyente que los audios sean falsos o hayan sido creados mediante inteligencia artificial, sino que determina que no existen elementos técnicos suficientes para acreditar su autenticidad.

Las grabaciones habían tomado estado público en medio de denuncias sobre un presunto sistema de sobornos vinculado con contrataciones de la ANDIS y empresas proveedoras de medicamentos.

En algunos fragmentos se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, como presunta destinataria de parte de los fondos provenientes de esas maniobras.

Desde el comienzo de la controversia, la defensa de Spagnuolo había cuestionado la validez del material y planteado la posibilidad de que las conversaciones hubieran sido editadas o generadas artificialmente.

El nuevo informe será evaluado por el juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar su impacto en el expediente y resolver las medidas de prueba pendientes.

De todos modos, la imposibilidad de autenticar las grabaciones no implica el cierre de la investigación judicial, que también cuenta con otros elementos probatorios relacionados con las presuntas irregularidades denunciadas.