Choque de trenes en España: confirmaron una víctima argentina y buscan a otro pasajero

El grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo dejó al menos una víctima fatal argentina, mientras continúa la búsqueda de otro ciudadano del país cuyo paradero permanece desconocido.

La fallecida fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 32 años y oriunda de San Juan. La mujer era podóloga, se había formado en la Universidad de Buenos Aires y residía actualmente en Andalucía.

Conte Grand viajaba junto a su hermano Zacarías en uno de los trenes involucrados en la colisión. Él resultó herido y fue trasladado al Hospital de Toledo. Ambos habían trabajado anteriormente en un consultorio de San Juan, donde Martina atendió pacientes hasta 2025.

En paralelo, familiares y allegados buscan intensamente a Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el vagón número ocho de una de las formaciones. El hombre, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, vive en España desde hace más de dos décadas y trabaja en el área comercial de una empresa de comunicaciones.

Su hermano Jorge realizó la denuncia ante la Policía y aportó muestras de ADN, mientras recorre hospitales para intentar localizarlo. Un familiar explicó que las autoridades les informaron que todavía se encuentran recolectando datos y que existen heridos sin identificar.

“Desde entonces no sabemos nada de él”, señaló la familia. Su pareja también difundió un pedido de ayuda en redes sociales: “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja”.

El choque se produjo cerca de las 8.54 entre las localidades de Yébenes y Urda, sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Cuatro vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén.

Las primeras informaciones indicaban al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos, mientras las autoridades intentaban determinar las causas del siniestro. La circulación ferroviaria en la línea Madrid-Andalucía quedó suspendida y se habilitaron canales especiales para asistir a familiares y afectados.

Con información de Infobae