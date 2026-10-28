Cámaras ocultas: Olimpo emitió otro comunicado y aclaró dónde se hicieron las filmaciones

El Club Olimpo difundió este miércoles un nuevo comunicado oficial en relación con la detención de Gustavo Alexis Cartés, acusado de producir material de abuso sexual infantil mediante cámaras ocultas. La publicación se conoció horas después de que el área de Gimnasia Artística de la institución brindara una primera explicación sobre los antecedentes del caso.

En esta oportunidad, el mensaje fue firmado por la comisión directiva, que ratificó que el hombre dejó de pertenecer al club en octubre de 2014, cuando fue despedido. "Estamos profundamente consternados por lo ocurrido y seguimos con atención el avance de la investigación judicial", señalaron las autoridades de Olimpo.

Uno de los puntos centrales del nuevo comunicado está relacionado con el lugar donde se habrían realizado las grabaciones que forman parte de la investigación actual.

En ese sentido, la institución se remitió a las declaraciones del fiscal Rodolfo De Lucía, quien explicó que las filmaciones y fotografías mencionadas en la causa fueron obtenidas en un domicilio particular y no dentro de las instalaciones del club. "No obstante, como institución nos ponemos a disposición de la investigación y de las familias para colaborar en lo que esté a nuestro alcance", expresaron desde Olimpo.

La aclaración llegó después de que Gimnasia Artística difundiera, durante la mañana, un mensaje dirigido a las familias de sus deportistas. En aquella primera comunicación, el sector había señalado que los hechos a los que hacía referencia ocurrieron entre 2013 y 2014 en los vestuarios de natación y no en el ámbito de gimnasia artística.

Además, sostuvo que, tras tomar conocimiento de aquella situación, en octubre de 2014 se radicó la denuncia correspondiente, se desvinculó definitivamente al involucrado y se notificó a las familias afectadas.

El segundo comunicado, difundido por la conducción del club, puso el foco en la investigación judicial actual y en las declaraciones del fiscal, quien aseguró durante una entrevista con La Brújula 24 que no contaba con datos sobre cámaras ocultas instaladas dentro de Olimpo.

De Lucía explicó que los investigadores encontraron grabaciones realizadas con pequeños dispositivos escondidos en percheros, que el sospechoso habría colocado en baños de viviendas particulares a las que tenía acceso. También indicó que se identificaron víctimas menores de edad y mujeres adultas, mientras continúa el análisis del material secuestrado durante los allanamientos.

Por último, en su nueva comunicación, Olimpo aseguró que todas las actividades deportivas y sociales continúan desarrollándose con normalidad. "Esta persona no se encuentra en el club ni forma parte de él desde hace 12 años", remarcaron las autoridades.

La comisión directiva pidió prudencia en la difusión de información para evitar confusiones entre las familias que asisten diariamente a las instalaciones, respetar la intimidad de las víctimas y preservar el trabajo de la Justicia.