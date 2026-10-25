Olimpo y Villa Mitre juegan por la Reválida del Federal A

Olimpo y Villa Mitre tendrán este domingo dos compromisos fundamentales en sus aspiraciones de ascender a la Primera Nacional, cuando disputen los encuentros de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Ambos representantes bahienses jugarán desde las 16, aunque en escenarios diferentes: el aurinegro será visitante en Entre Ríos, mientras que el tricolor buscará aprovechar la localía en El Fortín.

Olimpo enfrentará a Gimnasia de Concepción del Uruguay, con el objetivo de conseguir un resultado favorable que le permita encarar la revancha con mayores posibilidades de clasificación.

El equipo dirigido por Carlos Mungo intentará recuperarse de la eliminación en las semifinales por el primer ascenso, instancia en la que cayó 2 a 0 frente a San Martín de Formosa.

El encuentro de esta tarde será dirigido por Diego Saúl Novelli, de Tandil, acompañado por Leonel Matías Suárez, Lautaro Manuel Paletta y Marcos Ignacio Liuzzi.

La revancha se disputará el próximo fin de semana en el estadio Roberto Carminatti, donde Olimpo tendrá ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.

Por su parte, Villa Mitre recibirá a Douglas Haig de Pergamino, también desde las 16, con arbitraje de Jonathan Daniel Correa, de Córdoba.

El conjunto dirigido por Diego Cochas llega después de eliminar a Costa Brava de General Pico, al que derrotó 2 a 0 en Bahía Blanca, con un doblete de Tomás Ibarra Martínez.

De esta manera, el tricolor cerró aquella eliminatoria con un resultado global de 3 a 1 y consiguió avanzar a una nueva instancia del certamen.

Ahora buscará hacerse fuerte en El Fortín para viajar con ventaja a Pergamino, donde se disputará el encuentro decisivo. En esta serie, Douglas Haig contará con ventaja deportiva.

También se define el primer ascenso

La jornada de este domingo tendrá otro encuentro destacado, ya que Cipolletti y San Martín de Formosa disputarán la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El partido comenzará a las 15 en el estadio de Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, y será dirigido por Matías Ezequiel Billione Carpio.

El ganador conseguirá el primer boleto a la segunda categoría del fútbol argentino, mientras que el perdedor se incorporará a la siguiente instancia de la Reválida.

Los partidos de hoy

Reválida – Octavos de final (ida)

15:00 – Sportivo Las Parejas vs. Alvarado.

16:00 – Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Olimpo.

16:00 – Villa Mitre vs. Douglas Haig.

16:00 – Boca Unidos vs. Gimnasia de Chivilcoy.

16:00 – Sarmiento de La Banda vs. Atenas de Río Cuarto.

Final por el primer ascenso

15:00 – Cipolletti vs. San Martín de Formosa.