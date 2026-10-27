Espectáculos
La columna de la Ubfal: qué pasará con Intrusos cuando se diluya la dupla Lussich-Pallares
Además, se calienta la temporada de teatro en el verano de "La Feliz". Y Nancy Pazos y Mariana Brey van a juicio.
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula nacional dentro de la ya habitual columna en el programa "Hora Pico".
"Respecto de la continuidad de la dupla Lussich-Pallares en Intrusos todavía no hay definición y será el CEO, Juan Cruz Ávila el que tenga la última palabra. Aún tiene tiempo hasta el 31 de diciembre. Hay que ver si se queda uno, el otro o si ponen a otro conductor. Lo único que está claro es que el binomio se diluye. Rodrigo quiere conducir solo, Adrián pasaría a otro horario".
"Carlos Rottemberg contrató a Luis Zahera para que haga temporada en Mar del Plata, van a ir varios espectáculos, entre ellos Mauricio Dayub con El Equilibrista y El Amateur, además va a haber muchas funciones de Las Hijas, La Función que Sale Mal, La Llamada y Las Cosas Maravillosas con la idea de que el público pueda encontrar distintas opciones y vaya al teatro".
El reconocido actor español Luis Zahera (ganador de dos Premios Goya y protagonista de ‘Vivir sin permiso’, ‘Animal’ y ‘Entrevías’, entre otras) “envía su dedo” a la distancia -como prueba de formal contrato- para el debut del 12 de enero con ‘Chungo’ en el teatro Mar del Plata. https://t.co/qLVmPYnZ1a— Multiteatro (@multiteatro) October 26, 2026
"Está todo muy mal entre Nancy Pazos y Mariana Brey, a punto tal que van a ir a juicio. Estoy en contra porque es algo de la esfera mediática. Hoy, el Judicial es el Poder más cuestionado de la Nación y tiene otras cosas más importantes de qué ocuparse. Las cartas documento que se entrecruzan considero que no tienen ningún sentido, que cada una diga lo que le parezca".
Recordá que para saber más de estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.
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