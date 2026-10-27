Balean a un joven en Tres Arroyos para robarle la moto: hay un detenido

Un joven de 24 años fue baleado y golpeado durante un violento intento de robo de su motocicleta en Tres Arroyos. Por el ataque, la Policía detuvo a un sospechoso de 20 años e identificó a un adolescente de 16 que también habría participado del hecho.

El episodio ocurrió el sábado, alrededor de las 21, en Jujuy al 100, cuando la víctima fue interceptada por dos sujetos armados que intentaron sustraerle el rodado. Según informó La Voz del Pueblo, el joven se resistió al asalto y los agresores comenzaron a golpearlo en la cabeza, hasta que uno de ellos le disparó en el abdomen.

Tras un llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría Primera acudieron al lugar y comenzaron una investigación que permitió identificar a los presuntos responsables. Mediante un operativo cerrojo, lograron detener al sospechoso de efectuar el disparo y localizar al menor de edad.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde permanece internado en condición estable y fuera de peligro. Los médicos constataron traumatismos de cráneo y una herida de arma de fuego en el sector izquierdo del abdomen, sin orificio de salida.

Posteriormente, la Policía realizó allanamientos ordenados por la Justicia y secuestró distintos elementos considerados de interés para la investigación. Sin embargo, hasta el momento no logró encontrar el arma utilizada durante el ataque.

La causa fue caratulada inicialmente como tentativa de robo y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego. Intervienen la UFIJ Nº 13 y la UFIJ Nº 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Tres Arroyos.

El sospechoso de 20 años permanece detenido en la Comisaría Primera, a disposición del Juzgado de Garantías, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias del episodio y establecer las responsabilidades de ambos involucrados.