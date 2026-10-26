La Provincia prepara un nuevo mecanismo para actualizar las tarifas eléctricas

El Gobierno bonaerense trabaja en un nuevo mecanismo de determinación de las tarifas eléctricas, que reemplazará al esquema transitorio vigente y será elaborado en el marco de la Revisión Tarifaria Integral.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó que la administración de Axel Kicillof avanza con una nueva metodología para definir las actualizaciones del servicio eléctrico y adelantó que su puesta en marcha está prevista hacia fines de 2027.

“Nosotros estamos llevando adelante ahora un esquema nuevo de redeterminación tarifaria que va a estar vigente hacia fin del año que viene”, afirmó el funcionario.

Bianco explicó que el Ejecutivo provincial decidió no continuar con el mecanismo que había sido aprobado durante la gestión de María Eugenia Vidal porque consideraba que generaba incrementos demasiado elevados para los usuarios.

“Cuando llegamos había un sistema de redeterminación tarifaria que había sido aprobado por María Eugenia Vidal, que nosotros no lo dejamos de implementar porque consideramos que era excesivo para las tarifas de la gente”, sostuvo.

Según el ministro, el esquema anterior contemplaba ajustes superiores a los que finalmente aplicó la administración de Kicillof durante los últimos años. “Lo que estaba previsto por el gobierno de Vidal eran aumentos mucho mayores a los que nosotros fuimos aplicando durante todo este tiempo”, señaló.

De esta manera, la Provincia apunta a abandonar el mecanismo transitorio y establecer una nueva fórmula de actualización que surgirá del proceso de revisión integral actualmente en marcha. Bianco no detalló todavía cuáles serán las variables que determinarán los futuros ajustes ni con qué frecuencia se aplicarán, aunque confirmó que el nuevo sistema debería quedar operativo hacia finales del próximo año.

Con información de DIB