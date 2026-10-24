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Tras amplio operativo policial, encontraron a un nene de 4 años que salió a "pasear" con su perro
Ocurrió durante la tarde de este sábado y fue hallado sano y salvo.
Un amplio operativo policial se desplegó la tarde de este sábado en el barrio Spurr por la desaparición de un nene de cuatro años que salió a "pasear" a su perrita y recorrió un trecho importante en dirección a las vías.
De acuerdo con la información policial, el niño salió de su vivienda en Italia al 3900 con su perrita, caminando por inmediaciones de las vías férreas, en dirección a Saladero. Al percatarse de su ausencia, los familiares llamaron al 911 y se comenzó la búsqueda en la que se activaron numerosos recursos de los equipo de emergencia.
Finalmente, el susto pasó cuando el pequeño fue hallado en la planta depuradora de ABSA, constatándose que se encontraba en buen estado de salud y resguardado por personal de seguridad del lugar.
Al niño le hicieron los chequeos de rutina en una ambulancia y fue entregado a su familia tras el angustiante episodio.
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