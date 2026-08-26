Cerró ciclo en la UNS y la UIBB: Bahía rumbo a ser un polo de Inteligencia Artificial



Representantes de universidades, organismos científicos, entidades portuarias, empresas y autoridades públicas firmaron este martes la Declaración de Bahía Blanca sobre Inteligencia Artificial, Innovación y Desarrollo Productivo, un documento que marca un hito en la construcción de una agenda común para consolidar a la ciudad como nodo estratégico del sur argentino en inteligencia artificial aplicada a la producción.

La Universidad Nacional del Sur (UNS) informó en una gacetilla que la rúbrica de esta declaración fue parte del cierre de BahIA, evento que reunió durante dos jornadas a investigadores, empresas, especialistas y representantes del sector público para discutir cómo convertir conocimiento en soluciones concretas para la industria, el agro, el puerto y las PyMEs.

Más de 300 asistentes disfrutaron las charlas, reflexiones y socialización de casos. La respuesta que dejó el evento es que “a Bahía Blanca ningún proyecto le queda grande”, según resumió una de las expositoras, representante de un gigante global del software.

De izquierda a derecha: la vicerectora de la UNS, Andrea Castellano; el intendente Federico Susbielles; el presidente de la UIBB, Gustavo Elías y el presidente del Puerto Santiago Mandolesi Burgos

En un aula magna de la UNS colmada de asistentes que disfrutaron de las exposiciones del segundo y último día de la actividad, se leyó y rubricó la declaración, que subraya que “ningún sector puede afrontar por sí solo esta transformación” y convoca a articular esfuerzos entre el sistema científico-académico, el sector productivo y los gobiernos. Se enfatizó que la inteligencia artificial no solo incrementa la productividad y competitividad, sino que abre la puerta a nuevas actividades económicas y a la generación de empleo altamente calificado.

El texto hace un llamado directo a los poderes ejecutivos y legislativos de los ámbitos nacional, provincial y municipal para que impulsen políticas de largo plazo, mecanismos de cooperación institucional e instrumentos que favorezcan la investigación, la formación de talento y la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión pública y el sistema productivo. También invita a universidades, empresas, emprendedores, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil a profundizar vínculos y construir agendas comunes.

Los firmantes fueron el intendente Federico Susbielles por la la Municipalidad de Bahía Blanca, el Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos; la directora del CONICET Bahía Blanca, Silvia London; la vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, Andrea Castellano; el presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Elías; la secretaria de Ciencia y Tecnología de la facultad bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional, Marta Vidal; el presidente de la Bolsa de Cereales, Maximiliano Abraham, y el presidente del Polo Tecnológico, Gabriel Hernández.

Todos ellos expresaron su voluntad de contribuir desde sus responsabilidades a la construcción de un ecosistema regional de innovación. La declaración sostiene que el futuro no consiste solo en adaptarse a la transformación tecnológica, sino en “desarrollar las capacidades necesarias para participar activamente en ella, generar conocimiento y tecnología propios y orientar sus beneficios hacia el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestro país”.

El acuerdo establece compromisos concretos hacia el año 2030: Articular ecosistema regional permanente de inteligencia artificial; Transformar desafíos en proyectos de conocimiento e innovación; Desarrollar talento para la transformación; Impulsar adopción de IA y creación de empresas tecnológicas, y Medir desarrollo del ecosistema hacia 2030.

El encuentro y los casos expuestos en el escenario durante casi 20 paneles demostraron que una ciudad que concentra industria, energía, puerto, universidades, investigadores y empresas tecnológicas puede convertirse ella misma en un espacio de experimentación y desarrollo.

La actividad inició ayer con una serie de exposiciones. En la apertura, el presidente de la UIBB, Gustavo Elías comentó que con la IA “se abre todo un espectro, un campo que hay que descubrir hasta dónde llega. Innovar y cambiar siempre trae crisis, y tenemos que ver cómo procesamos esto”.